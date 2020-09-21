بالفيديو.. المنيع يوضح الفرق بين صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع الفرق بين صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة.
و قال المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية:" في حال عرض عمل جديد أو خطوبة امرأة أو أي أمر من الأمور يلجأ الشخص إلى الله بأن يختار لك ما فيه خير لك في حياتك ".
وأضاف المنيع:" الحاجة أكثر من أن تحصر وحينما يحتاج الإنسان ويرجع لربه في أن يهيأ له ما يختاره الله وبعد صلاة الاستخارة يشخص يستشيره من يرى أنه أهل للاستشارة ثم يتجه إلى ما يرى أن نفسه عازمة عليه ".
وكشف المنيع عن حكم نسيان التسمية عند الوضوء، قائلا:" المسألة محل خلاف عند أهل العلم الذين يرون أنها واجبة عند ذكرها وإذا نسيها من يتوضأ فوضوئه صحيح ولكن إن ذكرها أثناء وضوئه تعين عليه أن يسمي وإذا نسيها فلا شئ في ذلك وبعض أهل العلم يرى أنها سنة ".