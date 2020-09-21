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لحظة حاسمة لـ بومة تنقض على فريستها
منذ 12 دقيقة
183
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أحدث التعليقات
الداهيه
من خلال تطبيق النظريه التناظريه على آليه انتشار الفيروس...فعدد اصابات العالم بلغ ٥٠% من سكان الارض..اي ٤ مليار انسان... الشيئ العجاب... حينما يظهر لقاح ..فلن يستفاد منه...؟ لماذا...؟ وللاجابه لزوم الصفيحه تسوي لقاء مع الداهيه من اجل الشرح والقص والتفصيل
نادي القرن
نعم سمحوا بتسجيل تسع لاعبين اجانب لنادي الفقر وحوالي عشرين سعودي مخالفين بذلك لوائح التسجيل يبون فار نجد ، فرع المريخ يجيب اسيا بأي طريقه
دآنـــــــہہ
يا كثر ما تتعب في نفسها 🙄
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يفرج همها ويعفي عنا وعنهاا .. آمين ..
فهد
التبن لك ولامثالك
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