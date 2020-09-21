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بيريز يطلب الاجتماع بزيدان بعد التعادل المخزي مع سوسيداد

Time منذ 39 دقيقة
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بيريز يطلب الاجتماع بزيدان بعد التعادل المخزي مع سوسيداد

وكالات (صدى):
طلب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، عقد اجتماعًا مع مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان؛ لمعرفة سبب عدم اعتماده على المهاجم الصربي لوكا يوفيتش خلال لقاءه ريال سوسيداد.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، إذ لم يُشرك زديان كل من لوكا يوفيتش والإسباني بورخا مايورال فيها، ومنح الفرصة للاعبي فريق الشباب.

وأكد زيدان، أنه فريقه كان يحتاج لأجنحة سريعة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن "بيريز" يرغب في معرفة سبب عدم الاعتماد على لوكا يوفيتش والحديث مع المدرب الفرنسي حول مستقبله.

وشهد اللقاء، عقمًا هجوميًا لدى الميرنجي حيث سدد لاعبوه 16 تسديدة على مرمى المنافس وحصل على 11 ضربة ركنية دون تسجيل أي هدف.

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الداهيه
من خلال تطبيق النظريه التناظريه على آليه انتشار الفيروس...فعدد اصابات العالم بلغ ٥٠% من سكان الارض..اي ٤ مليار انسان... الشيئ العجاب... حينما يظهر لقاح ..فلن يستفاد منه...؟ لماذا...؟ وللاجابه لزوم الصفيحه تسوي لقاء مع الداهيه من اجل الشرح والقص والتفصيل
نادي القرن
نعم سمحوا بتسجيل تسع لاعبين اجانب لنادي الفقر وحوالي عشرين سعودي مخالفين بذلك لوائح التسجيل يبون فار نجد ، فرع المريخ يجيب اسيا بأي طريقه
دآنـــــــہہ
يا كثر ما تتعب في نفسها 🙄
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