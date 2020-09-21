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بالفيديو .. رفع النفايات وإزالة التشوهات البصرية بغاري "حراء" و"ثور"

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. رفع النفايات وإزالة التشوهات البصرية بغاري "حراء" و"ثور"

مكة المكرمة (صدى):
واصلت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمال تطوير غاري "حراء" و"ثور" في العاصمة المقدسة.

وقامت الجهات التنفيذية في الهيئة، وفقا لـ"الإخبارية"، بإزالة الكتابات والتشوهات البصرية الموجودة على جبل النور وغاري حراء وثور، وكذلك إزالة النفايات الموجودة به.

كما تم تمهيد طريق من الجهة الشرقية لوصول السيارات إلى أعلى نقطة ممكنة ثم يتم الصعود إلى الجبل عبر الأقدام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذى وجه بإزالة التشوهات البصرية بجبل النور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارب تكون باالعون ..
ابو محمد 😎 ✍️
نسيت اقول .. نتيجه ماهي بطاله ، خصوصاً والظروف المحيطه حساسه وصايبتها حساسيه مزمنه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معليش الفوز بغيرها ، يا ابطال نادي النصر .. .. أتمنى من كل قلبي لكم الفوز على أي نادي أجنبي ، وفوز ساحق للخصم وماحق ..
الداهيه
ما طار 🦅 طير إلا كما طار وقع... وما ارتفع شيئ وعلا إلا بالقاع وقع ... فيا طالباً الدنيا كيف تطلبها وقد تيقنت ان منتهاك في لحداً تحت الثرى...؟
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياليلى يا بنت مهلهل .. ....... سلِّي سبفك وبارزينا ..... وسنكون نحن الغالبينا ......

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