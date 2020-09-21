بالفيديو .. رفع النفايات وإزالة التشوهات البصرية بغاري "حراء" و"ثور"

مكة المكرمة (صدى):
واصلت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمال تطوير غاري "حراء" و"ثور" في العاصمة المقدسة.
وقامت الجهات التنفيذية في الهيئة، وفقا لـ"الإخبارية"، بإزالة الكتابات والتشوهات البصرية الموجودة على جبل النور وغاري حراء وثور، وكذلك إزالة النفايات الموجودة به.
كما تم تمهيد طريق من الجهة الشرقية لوصول السيارات إلى أعلى نقطة ممكنة ثم يتم الصعود إلى الجبل عبر الأقدام.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذى وجه بإزالة التشوهات البصرية بجبل النور.