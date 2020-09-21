شاهد.. الفرق بين البطاقتين "الغذائية ‏والتغذوية" ‏

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، الفروق بين "البطاقة الغذائية" و"البطاقة التغذوية".
وذكرت الهيئة أن البطاقة الغذائية هي المطبوعة على عبوة المادة الغذائية، وتوضح اسم المنتج، وتاريخ الصلاحية، والمكونات، ومعلومات الحساسية.
وأضافت أن المقصود بالبطاقة التغذوية هو الجدول المرفق مع البطاقة الغذائية، والذي يوضح حجم الحصة، والسعرات الحرارية، وكمية العناصر الغذائية، ونسبة الاحتياج اليومي.
وأشارت إلى أن أهمية هذه البطاقة تكمن في المساعدة على اختيار منتجات أكثر صحية، عن طريق معرفة نسبة الاحتياج اليومي المدونة بجانب كل عنصر.