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شاهد.. الفرق بين البطاقتين "الغذائية ‏والتغذوية" ‏

Time منذ 52 دقيقة
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شاهد.. الفرق بين البطاقتين "الغذائية ‏والتغذوية" ‏

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، الفروق بين ‏‏"البطاقة الغذائية" و"البطاقة التغذوية".‏

وذكرت الهيئة أن البطاقة الغذائية هي المطبوعة على ‏عبوة المادة الغذائية، وتوضح اسم المنتج، وتاريخ الصلاحية، ‏والمكونات، ومعلومات الحساسية.‏

وأضافت أن المقصود بالبطاقة التغذوية هو الجدول المرفق ‏مع البطاقة الغذائية، والذي يوضح حجم الحصة، والسعرات ‏الحرارية، وكمية العناصر الغذائية، ونسبة الاحتياج اليومي.‏

وأشارت إلى أن أهمية هذه البطاقة تكمن في المساعدة على اختيار ‏منتجات أكثر صحية، عن طريق معرفة نسبة الاحتياج اليومي ‏المدونة بجانب كل عنصر.‏

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