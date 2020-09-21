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وزراء "البيئة" العرب يواجهون كارثة "صافر" المحتملة بحزمة من القرارات

Time منذ ساعتين
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وزراء "البيئة" العرب يواجهون كارثة "صافر" المحتملة بحزمة من القرارات

الرياض (صدى):
اتخذ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عددا من القرارات لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة "صافر" النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، تمثلت في دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للضغط على ميليشيا (الحوثي) للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة، وصيانتها وتفريغها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة افتراضياً في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، وذلك بناء على طلب المملكة لمناقشة سبل وآليات تفعيل القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعات الدورة الـ(31) للمجلس.

كما طالب المجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بتنفيذ قرارات المجلس بهذا الخصوص، والدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمربإعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها، التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.

وأكد وزراء "البيئة" العرب ضرورة استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) بالاستمرار في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم "صافر" أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها.

كما أكد المجلس -خلال اجتماع عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2019م- أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، وقدمت المملكة خلال هذا الاجتماع مداخلة شددت فيها على ضرورة التعاون بين جميع الدول العربية والإقليمية والدولية لتفادي خطر وقوع هذه الكارثة البيئية من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تؤدي لمعالجة الوضع.

ودعت المملكة جميع الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط للإسهام والتنسيق بخصوص احتمالية وقوع كارثة بيئية يكون التعامل معها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في الضغط على جانب الميليشيات الحوثية للسماح بإجراء تقييم لحالة السفينة وصيانتها وتفريغها، وكذلك العمل بشكل متوازٍ مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد خطة طوارئ واستجابة لمواجهة أي كارثة بيئية تنتج عن أي حادث للناقلة.

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الداهيه
من خلال تطبيق النظريه التناظريه على آليه انتشار الفيروس...فعدد اصابات العالم بلغ ٥٠% من سكان الارض..اي ٤ مليار انسان... الشيئ العجاب... حينما يظهر لقاح ..فلن يستفاد منه...؟ لماذا...؟ وللاجابه لزوم الصفيحه تسوي لقاء مع الداهيه من اجل الشرح والقص والتفصيل
نادي القرن
نعم سمحوا بتسجيل تسع لاعبين اجانب لنادي الفقر وحوالي عشرين سعودي مخالفين بذلك لوائح التسجيل يبون فار نجد ، فرع المريخ يجيب اسيا بأي طريقه
دآنـــــــہہ
يا كثر ما تتعب في نفسها 🙄
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يفرج همها ويعفي عنا وعنهاا .. آمين ..
فهد
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