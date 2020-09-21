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برشلونة يتوصل لاتفاق لفسخ عقد سواريز

Time منذ 39 دقيقة
Views 1423
برشلونة يتوصل لاتفاق لفسخ عقد سواريز

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن نادي برشلونة الإسباني توصل لاتفاق لفسخ العقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وذلك قبل نهايته بموسم واحد.

وأوضحت التقارير، أن إدارة برشلونة استقرت على رحيل سواريز للتعاقد مع مهاجم آخر صغير بالعمر خلال الفترة المقبلة؛ فيما كان قد قيل في وقت سابق، أن سواريز قد ينضم لـ يوفنتوس الإيطالي أو لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني في حال غادر برشلونة رسميًا.

وسيغادر سواريز، برشلونة بعد 6 سنوات، قضاها في النادي ونجح خلالها في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الشيء اذا زاد عن حده ، انقلب ضده ..
هموس
نحمد الله على نعمه الهلال
زائر
هذا انتم دايم التشكيك والصراخ عشان عقليتكم المريضه ومتى الله يفكنا من نوعياتكم اللي همها التشكيك حتى مع نفسهم وللاسف انتم ناس مريضه .. نادي يمثل البطل ويحصل على انجاز اكبر قارة بكل جداره والناس شافت كيف حصل عليها وقدام اقوى اندية القارة ومع هذا تبغون الناس تكذب عيونها وتمشي خلفكم .. الحمدلله ان اسلوبكم الرخيص هذا اللي مدهور ناديكم وان شاء الله ما تفرحون ما دام الهلال جالس شوكه لكم

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