برشلونة يتوصل لاتفاق لفسخ عقد سواريز

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن نادي برشلونة الإسباني توصل لاتفاق لفسخ العقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وذلك قبل نهايته بموسم واحد.
وأوضحت التقارير، أن إدارة برشلونة استقرت على رحيل سواريز للتعاقد مع مهاجم آخر صغير بالعمر خلال الفترة المقبلة؛ فيما كان قد قيل في وقت سابق، أن سواريز قد ينضم لـ يوفنتوس الإيطالي أو لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني في حال غادر برشلونة رسميًا.
وسيغادر سواريز، برشلونة بعد 6 سنوات، قضاها في النادي ونجح خلالها في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.