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«الصحة»‏: تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩

Time منذ ساعة
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«الصحة»‏: تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم , عن تسجيل (492) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (330246) حالة، من بينها (14235) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1133) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1060) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (311499) حالة.

وأوضحت الوزارة الصحة أن الحالات المسجلة بلغ عددها (492) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور.

كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (4512) حالة ، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة" رحمهم الله جميعاً" لافتةً أنه تم إجراء (43652) فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مع التزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس أب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الشيء اذا زاد عن حده ، انقلب ضده ..
هموس
نحمد الله على نعمه الهلال
زائر
هذا انتم دايم التشكيك والصراخ عشان عقليتكم المريضه ومتى الله يفكنا من نوعياتكم اللي همها التشكيك حتى مع نفسهم وللاسف انتم ناس مريضه .. نادي يمثل البطل ويحصل على انجاز اكبر قارة بكل جداره والناس شافت كيف حصل عليها وقدام اقوى اندية القارة ومع هذا تبغون الناس تكذب عيونها وتمشي خلفكم .. الحمدلله ان اسلوبكم الرخيص هذا اللي مدهور ناديكم وان شاء الله ما تفرحون ما دام الهلال جالس شوكه لكم

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