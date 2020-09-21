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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8291.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، وسلامة، وأسواق المزرعة، والدرع العربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، ونماء للكيماويات، والجوف، وتبوك الزراعية، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 4.91%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وسابك، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 848.48 نقطة ليقفل عند مستوى 12208.73 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 890 ألف سهم تقاسمتها 1465 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الشيء اذا زاد عن حده ، انقلب ضده ..
هموس
نحمد الله على نعمه الهلال
زائر
هذا انتم دايم التشكيك والصراخ عشان عقليتكم المريضه ومتى الله يفكنا من نوعياتكم اللي همها التشكيك حتى مع نفسهم وللاسف انتم ناس مريضه .. نادي يمثل البطل ويحصل على انجاز اكبر قارة بكل جداره والناس شافت كيف حصل عليها وقدام اقوى اندية القارة ومع هذا تبغون الناس تكذب عيونها وتمشي خلفكم .. الحمدلله ان اسلوبكم الرخيص هذا اللي مدهور ناديكم وان شاء الله ما تفرحون ما دام الهلال جالس شوكه لكم

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