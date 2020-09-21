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صحيفة إيطالية تصف ما حدث للهلال بـ«الأمر الذي لا يُصدق»‏

Time منذ ساعة
Views 1830
صحيفة إيطالية تصف ما حدث للهلال بـ«الأمر الذي لا يُصدق»‏

ماجد محمد (صدى):
وصفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، ما حدث لفريق الهلال بالأمر الذي لا يصدق؛ حيث يغيب عنه 15بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ولكن ذلك لم يمنعه من خوض مباراة هامة والتأهل.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو وجد نفسه مضطراً للإستعانة بشبان النادي للعب المباراة، والعبور إلى الأدوار الإقصائية، بعد رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة شهرخودرو.

وكان نادي الهلال، قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي عقب تعادله سلبياً أمام فريق شاهر خودرو الإيراني، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الشيء اذا زاد عن حده ، انقلب ضده ..
هموس
نحمد الله على نعمه الهلال
زائر
هذا انتم دايم التشكيك والصراخ عشان عقليتكم المريضه ومتى الله يفكنا من نوعياتكم اللي همها التشكيك حتى مع نفسهم وللاسف انتم ناس مريضه .. نادي يمثل البطل ويحصل على انجاز اكبر قارة بكل جداره والناس شافت كيف حصل عليها وقدام اقوى اندية القارة ومع هذا تبغون الناس تكذب عيونها وتمشي خلفكم .. الحمدلله ان اسلوبكم الرخيص هذا اللي مدهور ناديكم وان شاء الله ما تفرحون ما دام الهلال جالس شوكه لكم

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