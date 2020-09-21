صحيفة إيطالية تصف ما حدث للهلال بـ«الأمر الذي لا يُصدق»‏

ماجد محمد (صدى):
وصفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، ما حدث لفريق الهلال بالأمر الذي لا يصدق؛ حيث يغيب عنه 15بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ولكن ذلك لم يمنعه من خوض مباراة هامة والتأهل.
وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو وجد نفسه مضطراً للإستعانة بشبان النادي للعب المباراة، والعبور إلى الأدوار الإقصائية، بعد رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة شهرخودرو.
وكان نادي الهلال، قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي عقب تعادله سلبياً أمام فريق شاهر خودرو الإيراني، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.