بالفيديو.. السفير الصيني وزوجته في اليوم الوطني للمملكة: نعتز بصداقتنا

الرياض (صدى):
قدم سفير جمهورية الصين بالمملكة، تشن وي تشينغ وزوجته، التهنئة للمملكة حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ90.
وعلق السفير عبر حسابه "تويتر" على صورة نشرها له ولزوجته عبر حسابه "تويتر" " نفرح بفرحكم ومجدكم ونعتز بصداقتنا ورؤيتنا المشتركة".
وكان السفير الصيني قد نشر صورة له ولزوجته وهم يرتديان وشاحين باللون الأخضر وعليهما شعار المملكة وعبارات الإحتفال بيوم الوطن، كما نشر مقطع فيديو يعبر عن علاقات الصداقة بين المملكة والصين والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، وتحدث خلاله السفير زوجته باللغة العربية معبرين عن تهانيهما للمملكة.