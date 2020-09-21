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بالفيديو.. السفير الصيني وزوجته في اليوم الوطني للمملكة: نعتز بصداقتنا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1243
بالفيديو.. السفير الصيني وزوجته في اليوم الوطني للمملكة: نعتز بصداقتنا

الرياض (صدى):
قدم سفير جمهورية الصين بالمملكة، تشن وي تشينغ وزوجته، التهنئة للمملكة حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وعلق السفير عبر حسابه "تويتر" على صورة نشرها له ولزوجته عبر حسابه "تويتر" " نفرح بفرحكم ومجدكم ونعتز بصداقتنا ورؤيتنا المشتركة".

وكان السفير الصيني قد نشر صورة له ولزوجته وهم يرتديان وشاحين باللون الأخضر وعليهما شعار المملكة وعبارات الإحتفال بيوم الوطن، كما نشر مقطع فيديو يعبر عن علاقات الصداقة بين المملكة والصين والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، وتحدث خلاله السفير زوجته باللغة العربية معبرين عن تهانيهما للمملكة.

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات ". صدقت من هذي الناحية وكل يوم نقرا بالصحف الالكترونية التشهير بالمواطنين المتسترين على محال تجارية لايتجاوز دخلها الوف بالمقابل لايتم ملاحقة اصحاب المليارات ولا التشهير بهم وهذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]..
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
بوصمد
اذا زادت عليها المحنة راحت مصر
لا يهمونك انا مجنونك
وإذا اتتك مذمتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأني كامل

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