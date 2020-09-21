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وزير الحج والعمرة: سنعتمد على الحلول التقنية في العودة التدريجية

Time منذ 53 دقيقة
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وزير الحج والعمرة: سنعتمد على الحلول التقنية في العودة التدريجية

الرياض (صدى):
أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، أن المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، لافتًا إلى أنها ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محليا وعالميا.

وأوضح محمد بنتن، خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر المنعقد اليوم، أن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا" بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة.

وأضاف: "وهنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة"، قائلًا أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها، مشيرا إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين، كما أن كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات ". صدقت من هذي الناحية وكل يوم نقرا بالصحف الالكترونية التشهير بالمواطنين المتسترين على محال تجارية لايتجاوز دخلها الوف بالمقابل لايتم ملاحقة اصحاب المليارات ولا التشهير بهم وهذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]..
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
بوصمد
اذا زادت عليها المحنة راحت مصر
لا يهمونك انا مجنونك
وإذا اتتك مذمتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأني كامل

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