قضية فساد ناصر الخليفي قد تكشف فضائح متوقعة للدوحة مرتبطة بكأس العالم2022

طلال الغامدي (صدى):
قالت تقارير بأن قضية الفساد التي تنظر فيها المحكمة السويسرية والمتهم بها القطري ناصر الخليفي، قد تكشف فضائح أخرى للدوحة، متعلقة بصفقة إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2022.
وأوضحت التقارير بأن قضية ناصر الخليفي، أعادت الجدل في الأوساط الرياضية من جديد بشأن كأس العالم التي فازت بها قطر عن طرق دفع رشاوى، مردفة بأن تورط اسم الخليفي في القضية تعزز من صورة قطر في العالم الغارقة في الفساد والرشوى لتحقيق مصالحها بعيدا عن المنافسة الشريفة، فيما تتساءل الأوساط الرياضية عن الرجل الثالث الذي لم يجر ذكر اسمه في المحاكمات، رغم ضلوعه بالقضية بحسب سكاي نيوز..
وقال صحفيون رياضيون إن قضية الخليفي وكأس العالم مرتبطتان ببعضهم البعض، من ناحية الفساد، مشيرين إلى أن الأمر سيمتد إلى مزيد من الفضائح التي تطال الدوحة.