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قضية فساد ناصر الخليفي قد تكشف فضائح متوقعة للدوحة مرتبطة بكأس العالم2022

Time منذ ساعة
Views 1575
قضية فساد ناصر الخليفي قد تكشف فضائح متوقعة للدوحة مرتبطة بكأس العالم2022

طلال الغامدي (صدى):
قالت تقارير بأن قضية الفساد التي تنظر فيها المحكمة السويسرية والمتهم بها القطري ناصر الخليفي، قد تكشف فضائح أخرى للدوحة، متعلقة بصفقة إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وأوضحت التقارير بأن قضية ناصر الخليفي، أعادت الجدل في الأوساط الرياضية من جديد بشأن كأس العالم التي فازت بها قطر عن طرق دفع رشاوى، مردفة بأن تورط اسم الخليفي في القضية تعزز من صورة قطر في العالم الغارقة في الفساد والرشوى لتحقيق مصالحها بعيدا عن المنافسة الشريفة، فيما تتساءل الأوساط الرياضية عن الرجل الثالث الذي لم يجر ذكر اسمه في المحاكمات، رغم ضلوعه بالقضية بحسب سكاي نيوز..

وقال صحفيون رياضيون إن قضية الخليفي وكأس العالم مرتبطتان ببعضهم البعض، من ناحية الفساد، مشيرين إلى أن الأمر سيمتد إلى مزيد من الفضائح التي تطال الدوحة.

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات ". صدقت من هذي الناحية وكل يوم نقرا بالصحف الالكترونية التشهير بالمواطنين المتسترين على محال تجارية لايتجاوز دخلها الوف بالمقابل لايتم ملاحقة اصحاب المليارات ولا التشهير بهم وهذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]..
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
بوصمد
اذا زادت عليها المحنة راحت مصر
لا يهمونك انا مجنونك
وإذا اتتك مذمتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأني كامل

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