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آل الشيخ يوجه برسالة لطارق التايب بشأن اعتزاله والأخير يرد: الله يسعدك

Time منذ ساعة
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آل الشيخ يوجه برسالة لطارق التايب بشأن اعتزاله والأخير يرد: الله يسعدك

نواف السالم (صدى):
تبادل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ولاعب المنتخب الليبي ونادي الهلال سابقا طارق التايب الرسائل، بشأن اعتزال الأخير.

وقال آل الشيخ صباح اليوم "الإثنين"، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها :"نبغى الكورونا تخلص عشان الاعتزال إن شاء الله... ونجيب الميريا".

وكتب التايب ردا على تغريدة آل الشيخ: "الله يسعدك يابو ناصر وعسى ربي يحقق لك كل ما تتمنى وينعم عليك بالصحة والعافية وترجع إلى أهلك وناسك بأفضل حال"، وتفاعل النشطاء مع التغريدة، حيث دعم البعض الإحتفاء باعتزال "التايب" في حين طالب آخرون بأن يتم تكريم اللاعبين السعوديين القدامى، من أمثال خالد مسعد وعبيد الدوسري وفهد المهلل وسعيد العويران.

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات ". صدقت من هذي الناحية وكل يوم نقرا بالصحف الالكترونية التشهير بالمواطنين المتسترين على محال تجارية لايتجاوز دخلها الوف بالمقابل لايتم ملاحقة اصحاب المليارات ولا التشهير بهم وهذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]..
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
بوصمد
اذا زادت عليها المحنة راحت مصر
لا يهمونك انا مجنونك
وإذا اتتك مذمتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأني كامل

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