آل الشيخ يوجه برسالة لطارق التايب بشأن اعتزاله والأخير يرد: الله يسعدك

نواف السالم (صدى):
تبادل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ولاعب المنتخب الليبي ونادي الهلال سابقا طارق التايب الرسائل، بشأن اعتزال الأخير.
وقال آل الشيخ صباح اليوم "الإثنين"، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها :"نبغى الكورونا تخلص عشان الاعتزال إن شاء الله... ونجيب الميريا".
وكتب التايب ردا على تغريدة آل الشيخ: "الله يسعدك يابو ناصر وعسى ربي يحقق لك كل ما تتمنى وينعم عليك بالصحة والعافية وترجع إلى أهلك وناسك بأفضل حال"، وتفاعل النشطاء مع التغريدة، حيث دعم البعض الإحتفاء باعتزال "التايب" في حين طالب آخرون بأن يتم تكريم اللاعبين السعوديين القدامى، من أمثال خالد مسعد وعبيد الدوسري وفهد المهلل وسعيد العويران.