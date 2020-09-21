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مدى تأثير دخل التابع الموظف على مبلغ دعم حساب المواطن لرب الأسرة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1348
مدى تأثير دخل التابع الموظف على مبلغ دعم حساب المواطن لرب الأسرة

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن ضرورة الإفصاح عن دخل التابع الموظف؛ حيث يتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة، وذلك ردًا على استفسار مواطنة، وجهت سؤالًا حول تأثير التابع إذا توظف على قيمة الدعم المقدم لرب الأسرة.

وأوضح حساب المواطن أنه " يتم احتساب دخل التابع ضمن مجموع دخل الأسرة، ولابد من الإفصاح عن الدخل عبر التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين)، وتعديل الحالة الوظيفية للتابع إلى موظف قطاع (خاص/حكومي) حسب المصدر " .

وأشار إلى أن بعد تعديل الحالة الوظيفية، واختيار نوع الدخل (راتب شهري)، ومصدر الدخل (حسب المصدر) والضغط على أيقونة (حفظ)؛ بينما لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

الداهيه
خررررررررررررررطي ... انما الصداقة تعرف عند النوائبوا...
الداهيه
الحين الكمخه مبسوط انه ناشر المقطع.....؟ الدهيه(الي هو انا ) راح يخليك تخاف وتتخفى اكثر من ولدك...وبتعليق واحد منه....؟ ..بعد نشر هذا المقطع يفترض من المرور سرعة القبض على الأب و إحالته للجنة المخالفات لتوقيع اقسى عقوبه عليه حتى يكون عبره لمن يحاول تكرار فعلته .. ...ويفترض من الرعاية الاجتماعيه القبض على الاب وتطبيق النظام بحقه لتعرض طفل للخطر
ناصر
ودنا نروح للبحرين ابطينا منها كثير :(
dfs
الازواج الواثقين من انفسهم مايمثلون قدام الناس وبالاماكن العامة
dfs
فيه ازواج يعانون من فشل بحياتهم الزوجية ويحاولون امام الاخرين ووسائل التواصل الاجتماعي اظهار انهم سعداء ويحبون بعض والحقيقة العكس قد تكون هذي منهم.

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