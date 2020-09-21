صحيفة برتغالية: الاتحاد الآسيوي كان متشددًا في تعامله مع الهلال

ماجد الأشرم (صدى):
علقت إحدى الصحف البرتغالية على طريقة تعامل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الهلال بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا ضمن عناصر الفريق المشارك في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأكدت صحيفة “rtp” البرتغالية أن الاتحاد الآسيوي كان متشدداً مع الهلال، حيث رفض تأجيل مباراة الهلال أمام شهر خودرو الإيراني رغم وجود إصابات لدى الفريق.
ولفتت الصحيفة إلى أن مدير الكرة في الهلال، سعود كريري، طالب في تصريحات له، الاتحاد الآسيوي بضمان فرص عادلة للمشاركين في البطولة.
يذكر أن الهلال خاض مباراته أمام شهر خودرو الإيراني بوجود 3 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء، في حين حظي الفريق المنافس بوجود 15 لاعبا، وانتهى اللقاء بين الجانبين بالتعادل السلبي.