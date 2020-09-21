شاهد.. غارات التحالف العربي تقضي على قيادات حوثية بارزة

فهمي محمد (صدى):
قتلت غارات طيران تحالف دعم الشرعية العشرات من مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإصابة آخرين، في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شرقي اليمن، ومن بين القتلى 4 من القيادات البارزة بين صفوف مليشيات الحوثي الإنقلابية.
و قالت مصادر ميدانية إن غارات استهدفت قوات أمنية من منتسبي ما يسمى الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي كانت في طريقها من البيضاء لتعزيز الميليشيات جنوبي مأرب، ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم بينهم قيادات بحسب الحدث.
وتابعت المصادر، بأن من بين القتلى قيادات حوثية عقائدية ابرزها العقيد علي سالم المطيعي مدير شؤون ضباط قوات الأمن المركزي، والعقيد هلال محمد الاكوع، والرائد عبدالله سودان، والرائد علي مرشد وازع.، واعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع المطيعي المكنى ابو حسين، ونعته قيادات حوثية بارزة، معتبرين مقتله “خسارة”.