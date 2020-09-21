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شاهد.. غارات التحالف العربي تقضي على قيادات حوثية بارزة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1589
شاهد.. غارات التحالف العربي تقضي على قيادات حوثية بارزة

فهمي محمد (صدى):
قتلت غارات طيران تحالف دعم الشرعية العشرات من مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإصابة آخرين، في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شرقي اليمن، ومن بين القتلى 4 من القيادات البارزة بين صفوف مليشيات الحوثي الإنقلابية.

و قالت مصادر ميدانية إن غارات استهدفت قوات أمنية من منتسبي ما يسمى الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي كانت في طريقها من البيضاء لتعزيز الميليشيات جنوبي مأرب، ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم بينهم قيادات بحسب الحدث.

وتابعت المصادر، بأن من بين القتلى قيادات حوثية عقائدية ابرزها العقيد علي سالم المطيعي مدير شؤون ضباط قوات الأمن المركزي، والعقيد هلال محمد الاكوع، والرائد عبدالله سودان، والرائد علي مرشد وازع.، واعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع المطيعي المكنى ابو حسين، ونعته قيادات حوثية بارزة، معتبرين مقتله “خسارة”.

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أحدث التعليقات

الداهيه
خررررررررررررررطي ... انما الصداقة تعرف عند النوائبوا...
الداهيه
الحين الكمخه مبسوط انه ناشر المقطع.....؟ الدهيه(الي هو انا ) راح يخليك تخاف وتتخفى اكثر من ولدك...وبتعليق واحد منه....؟ ..بعد نشر هذا المقطع يفترض من المرور سرعة القبض على الأب و إحالته للجنة المخالفات لتوقيع اقسى عقوبه عليه حتى يكون عبره لمن يحاول تكرار فعلته .. ...ويفترض من الرعاية الاجتماعيه القبض على الاب وتطبيق النظام بحقه لتعرض طفل للخطر
ناصر
ودنا نروح للبحرين ابطينا منها كثير :(
dfs
الازواج الواثقين من انفسهم مايمثلون قدام الناس وبالاماكن العامة
dfs
فيه ازواج يعانون من فشل بحياتهم الزوجية ويحاولون امام الاخرين ووسائل التواصل الاجتماعي اظهار انهم سعداء ويحبون بعض والحقيقة العكس قد تكون هذي منهم.

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