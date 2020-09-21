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بالفيديو.. مواطن يرفض بيع صديقه بمليون ريال

Time منذ 37 دقيقة
Views 1773
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بالفيديو.. مواطن يرفض بيع صديقه بمليون ريال

عادل الحربي (صدى):
وثق مقطع فيديو رفض أحد المواطنين بيع صديقه بمليون ريال ، وذلك بعد أن استوقف شاب ثلاثة مواطنين وسأل أحدهم هل يقبل بيع صديقه بمليون ريال.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي، مقطع الفيديو حيث قال الشاب الذي يجسد دور مراسل في الشارع : “تبيع خويك مقابل مليون؟”، ليرد عليه أحدهم بقوله: “لا والله ما أبيعهم مقابل مليون، لو تعطيني كاش في شنطة مستحيل أبيعه”.

ورد الشاب بأن بينهم تعامل وعشرة وقيم وأخلاق ، المليون هذا يروح وييجي ياخوي ، مستحيل أبيعه" ثم توجه بسؤال لصديق الأول الذي أجاب برفض بيعه ، ليرد بشكل طريف قائلًا : “100 ألف الله يطول عمرك اثنينهم”.

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أحدث التعليقات

الداهيه
خررررررررررررررطي ... انما الصداقة تعرف عند النوائبوا...
الداهيه
الحين الكمخه مبسوط انه ناشر المقطع.....؟ الدهيه(الي هو انا ) راح يخليك تخاف وتتخفى اكثر من ولدك...وبتعليق واحد منه....؟ ..بعد نشر هذا المقطع يفترض من المرور سرعة القبض على الأب و إحالته للجنة المخالفات لتوقيع اقسى عقوبه عليه حتى يكون عبره لمن يحاول تكرار فعلته .. ...ويفترض من الرعاية الاجتماعيه القبض على الاب وتطبيق النظام بحقه لتعرض طفل للخطر
ناصر
ودنا نروح للبحرين ابطينا منها كثير :(
dfs
الازواج الواثقين من انفسهم مايمثلون قدام الناس وبالاماكن العامة
dfs
فيه ازواج يعانون من فشل بحياتهم الزوجية ويحاولون امام الاخرين ووسائل التواصل الاجتماعي اظهار انهم سعداء ويحبون بعض والحقيقة العكس قد تكون هذي منهم.

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