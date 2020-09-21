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بالصور.. ضبط عمال ومصانع لاقتلاع أشجار الأثل لصنع القطران في القنفذة

Time منذ ساعة
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بالصور.. ضبط عمال ومصانع لاقتلاع أشجار الأثل لصنع القطران في القنفذة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الفِرَق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من ضبط مجموعة من العمالة المجهولة باقتلاع أشجار من نوع الأثل بغابات بمركز كنانة بمحافظة القنفذة وعمل مصانع لاستخراج القطران منها وبيعه.

وأزالت الفرق الميدانية تلك المواقع بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية، ويجري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.

ومن جانبه، ناشد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات في بيع الحطب والفحم المحلي، والتعدي على مواقع الغابات؛ لحماية الغطاء النباتي بالمحافظة من خلال الإبلاغ عن المخالفات البيئية، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

 

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات ". صدقت من هذي الناحية وكل يوم نقرا بالصحف الالكترونية التشهير بالمواطنين المتسترين على محال تجارية لايتجاوز دخلها الوف بالمقابل لايتم ملاحقة اصحاب المليارات ولا التشهير بهم وهذا ينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]..
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
سعودي مخضرم
جميله حليمه والله يهديها
بوصمد
اذا زادت عليها المحنة راحت مصر
لا يهمونك انا مجنونك
وإذا اتتك مذمتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأني كامل

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