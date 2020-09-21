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بالفيديو.. محلل مصري: ما حققه نادي الهلال ليس إنجازًا فحسب ولكنه إعجاز

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محلل مصري: ما حققه نادي الهلال ليس إنجازًا فحسب ولكنه إعجاز

نواف السالم (صدى):
أكد المحلل الرياضي المصري ولاعب كرة القدم السابق، هيثم فاروق، أمس الأحد، أن ما حققه نادي الهلال ليس إنجازًا فحسب ولكنه إعجاز غير مستغرب من بطل المملكة وبطل آسيا.

وأوضح هيثم فاروق، أن البطل لا يهاب أحدًا ولا يخشى شيئًا، حتى وإن كان هذا الشيء هو فيروس كورونا، مضيفًا: "تحية لهذا الفريق الذي استطاع أن يتغلب على كل الظروف وكل الصعاب وسط هذا النقص العددي الكبير من اللاعبين".

وتابع لاعب الكرة السابق: " رغم نقص عدد اللاعبين تمكن الهلال من لعب مباراة بطولية وتحقيق التعادل والتأهل للدور الثاني في البطولة.. مبروك لجماهيره " .

وكان نادي الهلال، قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي عقب تعادله سلبياً أمام فريق شاهر خودرو الإيراني، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

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أحدث التعليقات

الداهيه
خررررررررررررررطي ... انما الصداقة تعرف عند النوائبوا...
الداهيه
الحين الكمخه مبسوط انه ناشر المقطع.....؟ الدهيه(الي هو انا ) راح يخليك تخاف وتتخفى اكثر من ولدك...وبتعليق واحد منه....؟ ..بعد نشر هذا المقطع يفترض من المرور سرعة القبض على الأب و إحالته للجنة المخالفات لتوقيع اقسى عقوبه عليه حتى يكون عبره لمن يحاول تكرار فعلته .. ...ويفترض من الرعاية الاجتماعيه القبض على الاب وتطبيق النظام بحقه لتعرض طفل للخطر
ناصر
ودنا نروح للبحرين ابطينا منها كثير :(
dfs
الازواج الواثقين من انفسهم مايمثلون قدام الناس وبالاماكن العامة
dfs
فيه ازواج يعانون من فشل بحياتهم الزوجية ويحاولون امام الاخرين ووسائل التواصل الاجتماعي اظهار انهم سعداء ويحبون بعض والحقيقة العكس قد تكون هذي منهم.

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