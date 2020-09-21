الأعداد السابقة للصحيفة

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد

Time منذ ساعة
Views 1770
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد وَفْق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخِدْمات العَدْلية.

وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتجلى ذلك في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.

كما تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة ناجز الإلكترونية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa بالدخول على خِدْمات "القضاء" خدمة صحيفة الدعوى وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب وستصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
خررررررررررررررطي ... انما الصداقة تعرف عند النوائبوا...
الداهيه
الحين الكمخه مبسوط انه ناشر المقطع.....؟ الدهيه(الي هو انا ) راح يخليك تخاف وتتخفى اكثر من ولدك...وبتعليق واحد منه....؟ ..بعد نشر هذا المقطع يفترض من المرور سرعة القبض على الأب و إحالته للجنة المخالفات لتوقيع اقسى عقوبه عليه حتى يكون عبره لمن يحاول تكرار فعلته .. ...ويفترض من الرعاية الاجتماعيه القبض على الاب وتطبيق النظام بحقه لتعرض طفل للخطر
ناصر
ودنا نروح للبحرين ابطينا منها كثير :(
dfs
الازواج الواثقين من انفسهم مايمثلون قدام الناس وبالاماكن العامة
dfs
فيه ازواج يعانون من فشل بحياتهم الزوجية ويحاولون امام الاخرين ووسائل التواصل الاجتماعي اظهار انهم سعداء ويحبون بعض والحقيقة العكس قد تكون هذي منهم.

أخر الأخبار

بالفيديو.. احتفال بعيد ميلاد رئيس وزراء دولة ينتهي بانفجار مروع
بالفيديو.. احتفال بعيد ميلاد رئيس وزراء دولة ينتهي بانفجار مروع
Time منذ 24 ثانية Views 7
الأهلي يواجه شبح غياب أكثر من لاعب في دور الـ16
الأهلي يواجه شبح غياب أكثر من لاعب في دور الـ16
Time منذ 11 دقيقة Views 1381
مدى تأثير دخل التابع الموظف على مبلغ دعم حساب المواطن لرب الأسرة
مدى تأثير دخل التابع الموظف على مبلغ دعم حساب المواطن لرب الأسرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1334
شاهد.. هجوم منال عيسى على المتزوجين يثير غضب نشطاء التواصل الاجتماعي
شاهد.. هجوم منال عيسى على المتزوجين يثير غضب نشطاء التواصل الاجتماعي
Time منذ 23 دقيقة Views 1594
صحيفة برتغالية: الاتحاد الآسيوي كان متشددًا في تعامله مع الهلال
صحيفة برتغالية: الاتحاد الآسيوي كان متشددًا في تعامله مع الهلال
Time منذ 29 دقيقة Views 1467
بالفيديو.. مواطن يرفض بيع صديقه بمليون ريال
بالفيديو.. مواطن يرفض بيع صديقه بمليون ريال
Time منذ 37 دقيقة Views 1765
3 قطاعات مُلزمة بتحديد المهن الحرجة خلال 8 أشهر
3 قطاعات مُلزمة بتحديد المهن الحرجة خلال 8 أشهر
Time منذ 41 دقيقة Views 1476
بالفيديو.. محلل رياضي يطالب بعمل فيلم عالمي عن الهلال
بالفيديو.. محلل رياضي يطالب بعمل فيلم عالمي عن الهلال
Time منذ 46 دقيقة Views 1616
شاهد.. غارات التحالف العربي تقضي على قيادات حوثية بارزة
شاهد.. غارات التحالف العربي تقضي على قيادات حوثية بارزة
Time منذ 51 دقيقة Views 1588
بالفيديو.. سيدة منتقبة تشعل النيران عند قدميها بغرابة وتختفي أمام أحد المنازل
بالفيديو.. سيدة منتقبة تشعل النيران عند قدميها بغرابة وتختفي أمام أحد المنازل
Time منذ 58 دقيقة Views 452