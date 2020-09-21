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3 وظائف شاغرة في هيئة الجمارك

Time منذ ساعة
Views 1696
3 وظائف شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الاثنين، عن توفر 3 وظائف في المجال المالي أو القانونية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مالي: درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها من جامعة معتمدة، خبرة عمليّة لا تقل 3 سنوات في مجال الإدارة المالية، أو المحاسبة أو ما يعادلها.

وأضافت أن من بين الوظائف: أخصائي صياغة القرارات أول: درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (القانون، الشريعة، اللغة العربيّة، الفقة) أو ما يعادلها من جامعة معتمدة، خبرة عمليّة لا تقل عن 3 سنوات أو شهادة الماجستير في مجال صياغة وإعداد التقارير القانونيّة، أو مجال ذات الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس قسم صياغة القرارت: درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (القانون، الشريعة، اللغة العربيّة، الفقة) أو ما يعادلها من جامعة معتمدة، خبرة عمليّة لا تقل عن 7 سنوات في مجال صياغة وإعداد التقارير القانونيّة، او مجال ذات الصلة، ويفضّل سنتين خبرة في منصب إداري، معرفة عامة عن قوانين الجمركية، خبرة مثبتة في صياغة وإعداد التقارير القانونيّة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/02/04هـ الموافق 2020/09/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

الداهيه
خررررررررررررررطي ... انما الصداقة تعرف عند النوائبوا...
الداهيه
الحين الكمخه مبسوط انه ناشر المقطع.....؟ الدهيه(الي هو انا ) راح يخليك تخاف وتتخفى اكثر من ولدك...وبتعليق واحد منه....؟ ..بعد نشر هذا المقطع يفترض من المرور سرعة القبض على الأب و إحالته للجنة المخالفات لتوقيع اقسى عقوبه عليه حتى يكون عبره لمن يحاول تكرار فعلته .. ...ويفترض من الرعاية الاجتماعيه القبض على الاب وتطبيق النظام بحقه لتعرض طفل للخطر
ناصر
ودنا نروح للبحرين ابطينا منها كثير :(
dfs
الازواج الواثقين من انفسهم مايمثلون قدام الناس وبالاماكن العامة
dfs
فيه ازواج يعانون من فشل بحياتهم الزوجية ويحاولون امام الاخرين ووسائل التواصل الاجتماعي اظهار انهم سعداء ويحبون بعض والحقيقة العكس قد تكون هذي منهم.

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