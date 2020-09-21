3 وظائف شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الاثنين، عن توفر 3 وظائف في المجال المالي أو القانونية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مالي: درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها من جامعة معتمدة، خبرة عمليّة لا تقل 3 سنوات في مجال الإدارة المالية، أو المحاسبة أو ما يعادلها.
وأضافت أن من بين الوظائف: أخصائي صياغة القرارات أول: درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (القانون، الشريعة، اللغة العربيّة، الفقة) أو ما يعادلها من جامعة معتمدة، خبرة عمليّة لا تقل عن 3 سنوات أو شهادة الماجستير في مجال صياغة وإعداد التقارير القانونيّة، أو مجال ذات الصلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس قسم صياغة القرارت: درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (القانون، الشريعة، اللغة العربيّة، الفقة) أو ما يعادلها من جامعة معتمدة، خبرة عمليّة لا تقل عن 7 سنوات في مجال صياغة وإعداد التقارير القانونيّة، او مجال ذات الصلة، ويفضّل سنتين خبرة في منصب إداري، معرفة عامة عن قوانين الجمركية، خبرة مثبتة في صياغة وإعداد التقارير القانونيّة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/02/04هـ الموافق 2020/09/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .