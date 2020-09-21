واتساب يضيف خاصية جديدة تجعل التطبيق أكثر أمانًا

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" بدأ باختبار تقنية جديدة ستقدم "أماناً فائقاً" لمستخدميه، وهي إمكانية إضافة "ماسح بصمات الأصابع" لتشغيل التطبيق، لزيادة أمان المستخدمين، وضمان خصوصيتهم.
وقالت التقارير، أن "واتساب" يخطط لتفعيل تشغيل خدمة "واتساب ويب" عن طريق إضافة خطوة أخرى بدلا من "المسح الضوئي" أو "رمز الاستجابة السريع" على الهاتف فقط، بل بإضافة "بصمة الإصبع" .
وأشارت إلى أن لا تزال تلك التقنية تخضع للاختبار عبر إصدار "واتساب بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد"؛ فيما سيضمن نظام المصادقة ببصمة الإصبع هذا أن محادثات واتساب الخاصة بك آمنة على سطح المكتب، وإنشاء طبقة من الأمان الكامل للمستخدمين، سواء على الهاتف أو الويب.