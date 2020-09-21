غرفة الشرقية تطرح 6 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مركز غرفة الشرقية للتوظيف 6 وظائف شاغرة، للعمل في القطاع الخاص بالدمام، تحت مسمى وظيفي" مصمم جرافيك وتسويق ميداني".
واشترطت الغرفة على المتقدم لوظيفة مصمم الجرافيك بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، الأفضلية للسعوديين، إجادة برامج تصميم الجرافيك، القدرة على تصميم التقارير وبوسترات وسائل التواصل الإجتماعي.
تابعت الغرفة شروطها على المتقدم لوظيفة التسويق الميداني ، بحصوله على درجة البكالوريوس في التخصص، وقدرته على الأتصال والتواصل والإقناع، حسن المظهر ولبق في الحديث، وجود سيارة خاصة ورخصة سير للعمل الميداني، ولم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
لمزيد من التفاصيل إضغط الروابط التالية:
مصمم جرافيك من هنـــــــــــــا .
مسوق ميداني "5 وظائف" من هنـــــــــــــا .