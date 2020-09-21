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تركيب الرافعات لصيانة سقف محطة قطار الحرمين بحي السليمانية

Time منذ 40 دقيقة
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تركيب الرافعات لصيانة سقف محطة قطار الحرمين بحي السليمانية

الرياض (صدى):
كشفت تقارير البدء في صيانة سقف محطة قطار الحرمين بجدة، وذلك من خلال تركيب رافعات لبدء العمل، لإعادة تأهيل المحطة الواقعة في حي السليمانية، بعد تعطلها عن العمل بسبب حريق نسب بها العام الماضي.

و قطار الحرمين يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًّا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/‏ ساعة، وتكلفة إجمالية بلغت 63 مليار ريال سعودي بحسب الوطن.

ويعد قطار الحرمين أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 35 قطارا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة، وتبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في حي السليمانية بجدة وتعد الأكبر من حيث المساحة، ولقطار الحرمين 5 محطات وينقل 160 ألف راكب يوميا، 60 مليون مسافر سنويا، بعدد قطارات 35 قطار، وكل قطار به 13 عربة بطول 450 كم ، وسرعة 330 كم / ساعة.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
خرفان عليك من الله ما تستحق انت وحكام الامارات وجميع المطبعين من حكام العرب الخونه
ابوسالم
﴿ولاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾
kkkk
ايرانيه اطردوها
kkkk
لانتشرف فيك انتي عار على الكويت
ابو سعود
الله يحفظها على كلامها الحلو ويهديها للطريق الحق .

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