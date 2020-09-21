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بالفيديو.. طريقة التعبير عن حب الوطن بلغة الإشارة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1279
بالفيديو.. طريقة التعبير عن حب الوطن بلغة الإشارة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

الرياض (صدى):
يشهد الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الاحتفال أيضًا باليوم العالمي للغة الإشارة؛ حيث كشف مقطع فيديو توعوي فكرة مبدعة للاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للغة الإشارة؛ بتعلم كيفية التعبير عن حب الوطن باستخدام لغة الإشارة.

وأنتج الفيديو، المشروع الوطني لترشيد المياه "قطرة"، حيث أظهر تجربة عاشها عدد من الأشخاص عند دخولهم لأحد المقاهي وتفاجأوا بأن من يقدم لهم الخدمة من الصم.

ووجد الأشخاص صعوبة في التواصل معه؛ إلى أن قدّم لهم قائمة المشروبات بلغة الإشارة، فضلًا عن تعلم كيفية قول "أحبك يا وطن" بلغة الإشارة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
آمنت بالله العلي العظيم الله يفرج عنها كل ضيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
آمنت بالله العلي العظيم الله يفرج عنها كل ضيم

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