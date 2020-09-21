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ياسر الرميان: الأزمات تصنع فرصًا استثمارية عظيمة

Time منذ ساعة
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ياسر الرميان: الأزمات تصنع فرصًا استثمارية عظيمة

الرياض (صدى):
كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، اليوم الاثنين، أن المشاريع الكبرى تقوم على مبدأ الذهاب إلى منطقة فارغة لا يسكنها أحد وليست قريبة من المدن أو القرى، والبدء في بناء كل شيء هناك من القوانين والأنظمة والبنى التحتية والتخطيط وهيكلية طرق جذب رأس المال لهذه المشاريع.

وتحدث ياسر الرميان، في تصريحات صحافية له، عن المحفظتين العالميتين، الأولى محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، وهي على غرار ما تفعله الصناديق الاستثمارية العالمية، أما المحفظة الثانية فهي محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية، مثل الاستثمارات في صندوق رؤية سوفت بنك وأوبر وبلاكستون الأمريكية.

وأشار " الرميان " إلى أن توجه الصندوق فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات محليا وعالمياً، أن يكون 25% من الاستثمارات عالمية و75% محلية، لافتًا إلى أن النسبة اليوم قريبة من 18-20% عالميا و82% محلياً، كما أن أصول الصندوق اليوم ارتفعت إلى 360 مليار دولار، من 150 مليار دولار في 2015.

وقال أنه في خضم الركود الاقتصادي الهائل الذي ضرب العالم على خلفية جائحة كورونا، زاد صندوق الاستثمارات العامة من مستوى تحركاته عالمياً لانتهاز فرص استثمارية قلما تكرر في أوقات مماثلة، معتبرًا أن " الأزمات تصنع فرصا عظيمة "؛ متابعًا: " بدأنا في الاستثمار في الأسواق العالمية، استثمرنا في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا، كنا في كل مكان" .

وفي سياق متصل، أضاف ياسر الرميان: " لدينا احترام كبير وإعجاب بالمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك» ماسايوشي سون، ونرى أن جميع الاستثمارات التي شارك فيها صندوق «سوفت بنك» كانت منطقية " .

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أحدث التعليقات

ابوسامي
خرفان عليك من الله ما تستحق انت وحكام الامارات وجميع المطبعين من حكام العرب الخونه
ابوسالم
﴿ولاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾
kkkk
ايرانيه اطردوها
kkkk
لانتشرف فيك انتي عار على الكويت
ابو سعود
الله يحفظها على كلامها الحلو ويهديها للطريق الحق .

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