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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير هذا العام

Time منذ 4 ساعات
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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير هذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية (540,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح معالي المحافظ في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (7) شحنات كميتها (420,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (2) شحنة كميتها (120,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2020م).

وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:  هنا

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أحدث التعليقات

ابوسامي
خرفان عليك من الله ما تستحق انت وحكام الامارات وجميع المطبعين من حكام العرب الخونه
ابوسالم
﴿ولاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾
kkkk
ايرانيه اطردوها
kkkk
لانتشرف فيك انتي عار على الكويت
ابو سعود
الله يحفظها على كلامها الحلو ويهديها للطريق الحق .

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