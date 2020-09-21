انتعاش المحافظ الأجنبية بنسبة 21% خلال الربع الثاني من 2020 وتضاعف 90 مرة منذ 2016

الرياض (صدى):
رفعت الثقة الإستثمارات الأجنبية ومحافظ الأوراق المالية بنسبة 49.6%، بنحو 10.995مليارات ريال، والتي وصلت 33.1 مليار دولار، مقارنة بعام 2019، والذي بلغ 22.3153 مليار دولار، كما أنها تضاعفت بنحو 90مرة مقارنة بقيمتها في الربع المماثل من 2016، والذي بلغ 371مليون دولار.
وبرصد بيانات السوق المالية ، للربع الثاني 2020 أن استثمار المحافظ الأجنبية في تداول انتعش بنسبة 21% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه 27.430 مليار دولار، والذي تراجع فيه إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق المالية السعودية «تداول» بعد خمس سنوات من النمو السريع، ويعزى ذلك إلى التباطؤ العالمي في تدفقات استثمارات محافظ الأوراق المالية لغير المقيمين إلى الأسواق الناشئة خلال العام ذاته بحسب الوطن.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية في «تداول» نموا كبيرا منذ الربع الثالث من 2015 وفق البيانات المتاحة، حيث سجلت 122 مليون دولار في الربع الثالث ثم ارتفعت إلى 372 مليون دولار بالربع التالي. وشهدت دخول الصفقات المليارية في الربع الأول من 2017 وسجلت 1.236 مليار دولار، وواصل بعدها النمو لتسجل 3.885 مليارات دولار في الربع الأول من 2018 ثم ارتفعت إلى 6.925 مليارات دولار في الربع المماثل من 2019.
والمحافظ الإستثمارية يقصد بها ما يملكه فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من أسهم وسندات استثمارية والتي قد تكون في مشاريع وشركات مختلفة، أي هي الحالة التي يتم فيها توزيع رأس المال على عدد من الاستثمارات وتجنب استثمارها في مشروع أو شكل واحد تجنبًا للمخاطر التي قد تنتج عن وضع كامل رأس المال في مشروع واحد.