اللاعب البرازيلي سوزا يعلق على أزمته مع النادي الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، اليوم الاثنين، أنه لم يواجه أي مشكلة مع أي إدارة نادي قبل مجيئه للأهلي، وذلك في تعليق جديد له على أزمته مع النادي الأهلي.
وقال دي سوزا: " لن أقبل أكاذيب أحد الهواة تلطخ مسيرتي الرياضية. أحترم النادي وجمهوره لأنهم أكبر من الذي يديرون النادي، أرسلنا أكثر من 4 خطابات للدفع ولم يتم تلبيتها، لدي مبالغ عالية لم أستلمها منذ أغسطس 2019 ".
وأضاف اللاعب: " نحن محترفون ولسنا هواة وإذا اتخذنا قرار فسخ العقد فلدينا جميع المستندات، الأشخاص المرتبطون بالنادي والذين يفهمون الموضوع قالوا إن كل ما فعله النادي خطأ " .
فيما كان الأهلي قد أوضح أن اللاعب كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد، دون أن يعلم الأهلي بذلك، لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020، وتقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر يوليو لحسابه في المملكة، وتحويل جزء للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب.