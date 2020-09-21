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اللاعب البرازيلي سوزا يعلق على أزمته مع النادي الأهلي

Time منذ ساعة
Views 1805
اللاعب البرازيلي سوزا يعلق على أزمته مع النادي الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، اليوم الاثنين، أنه لم يواجه أي مشكلة مع أي إدارة نادي قبل مجيئه للأهلي، وذلك في تعليق جديد له على أزمته مع النادي الأهلي.

وقال دي سوزا: " لن أقبل أكاذيب أحد الهواة تلطخ مسيرتي الرياضية. أحترم النادي وجمهوره لأنهم أكبر من الذي يديرون النادي، أرسلنا أكثر من 4 خطابات للدفع ولم يتم تلبيتها، لدي مبالغ عالية لم أستلمها منذ أغسطس 2019 ".

وأضاف اللاعب: " نحن محترفون ولسنا هواة وإذا اتخذنا قرار فسخ العقد فلدينا جميع المستندات، الأشخاص المرتبطون بالنادي والذين يفهمون الموضوع قالوا إن كل ما فعله النادي خطأ " .

فيما كان الأهلي قد أوضح أن اللاعب كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد، دون أن يعلم الأهلي بذلك، لتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020، وتقدم بطلب تجزئة جزء من راتب شهر يوليو لحسابه في المملكة، وتحويل جزء للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
خرفان عليك من الله ما تستحق انت وحكام الامارات وجميع المطبعين من حكام العرب الخونه
ابوسالم
﴿ولاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾
kkkk
ايرانيه اطردوها
kkkk
لانتشرف فيك انتي عار على الكويت
ابو سعود
الله يحفظها على كلامها الحلو ويهديها للطريق الحق .

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