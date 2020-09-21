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الكشف عن هوية " عزرائيل تركيا " أدار مواقع تعذيب سرية بأمر أردوغان

Time منذ 6 دقائق
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الكشف عن هوية " عزرائيل تركيا " أدار مواقع تعذيب سرية بأمر أردوغان

أنقرة (صدى):
كشفت وثائق رسمية عن هوية قائد شرطة تركي لُقب بـ " عزرائيل "، حيث أنشأ موقعين سريين خصصا للتعذيب.

وقائد الشرطة هو " طاهر دارباز أوغلو " المسؤول عن مواقع احتجاز رهيبة، أقيمت في أنقرة، بأوامر من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقاد عزرائيل بتكليف من قبل السلطات عمليات التعذيب، للحصول على اعترافات كاذبة تدعم المزاعم الرسمية المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وتم تحت قيادته الاستيلاء على ممتلكات المعتقلين الشخصية مثل النقود والمجوهرات بما في ذلك خواتم الزفاف، وتعرض كثير منهم للتحرش الجنسي والاغتصاب.

وشارك أيضًا في التنكيل بالضحايا، الذين لم توجه لهم تهم رسمية بارتكاب أي جريمة، ولم يتم التعامل معهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تعرض الضحايا للضرب والركل، وجردوا من ملابسهم، وحُرموا من الطعام والماء لأيام عدة، كما صُعقوا بالكهرباء وخُنق بعضهم حتى الموت.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ستظل أسد أسيا وزعيمها يا هلال،، الإتحاد الأسيوي أصبح خصم الهلال العالمي الأول 6+ مخلفات أوراوا ويريدون إسقاطك مستغل وباء كورونا للنيل منك يا زعيم القارة،،ولا عمره حصلا في العالم فريق لا يملك إحتياط إلا لاعب مهاجم عمره 17 سنة..! هلالنا مخيف هلالنا مرعب هلالنا تاريخ هلالنا أسما هلالنا أرقاااااام.. مبروك يا زعمااااااااااااااااااااء
ابو عمار
جميل جدا
زعيم اااسيا
بختصار اغلب اعلام النصر مجرد مراسل يطبق التعليمات ودليل اذا الفيفا تهئني الهلال بتجاوز دور المجموعات وهو يتعرض لموجهه من اصابات كورونا تبغاني استمع لواحد يقارن ضروف الهلال بغياب احمد موسى وغيره هولاء قوم لايفقهون ولا يعلمون ماذا يفعلون نفس زمره زميره يكذبون ويثيرون بالفتنه وينشرون الفساد ويقولون نحن مظلومين وشعب الله المختار
ابو عمار
من خلال الصور وهو واقف مع الزوار يبدو ان طوله رحمه الله في حدود 190 سم

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