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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض و المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ستظل أسد أسيا وزعيمها يا هلال،، الإتحاد الأسيوي أصبح خصم الهلال العالمي الأول 6+ مخلفات أوراوا ويريدون إسقاطك مستغل وباء كورونا للنيل منك يا زعيم القارة،،ولا عمره حصلا في العالم فريق لا يملك إحتياط إلا لاعب مهاجم عمره 17 سنة..! هلالنا مخيف هلالنا مرعب هلالنا تاريخ هلالنا أسما هلالنا أرقاااااام.. مبروك يا زعمااااااااااااااااااااء
ابو عمار
جميل جدا
زعيم اااسيا
بختصار اغلب اعلام النصر مجرد مراسل يطبق التعليمات ودليل اذا الفيفا تهئني الهلال بتجاوز دور المجموعات وهو يتعرض لموجهه من اصابات كورونا تبغاني استمع لواحد يقارن ضروف الهلال بغياب احمد موسى وغيره هولاء قوم لايفقهون ولا يعلمون ماذا يفعلون نفس زمره زميره يكذبون ويثيرون بالفتنه وينشرون الفساد ويقولون نحن مظلومين وشعب الله المختار
ابو عمار
من خلال الصور وهو واقف مع الزوار يبدو ان طوله رحمه الله في حدود 190 سم

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