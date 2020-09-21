الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق البحرين بشأن مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري الإيراني

Time منذ 25 دقيقة
Views 1411
تعليق البحرين بشأن مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري الإيراني

المنامة (صدى):
علقت وزارة الداخلية البحرينية، على الأنباء المتداولة بشأن إحباط أجهزة الأمن في البلاد لمخطط إرهابي بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في توضيحها إن القضية المشار إليها ليست جديدة بل تعود إلى أوائل العام الجاري وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة.

وأوضحت أنه "كان الأحرى بالصحيفة التي نشرت الخبر مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي ".

وكانت تقارير قد زعمت أن أجهزة الأمن البحرينية أحبطت ما تم تسميته "مخططا إرهابيا هائلا" مدعوما من قبل الحرس الثوري الإيراني، مفيدة بأن القضية تشمل 18 متهما وتم إفشال المخطط بعد العثور على عبوة ناسفة في منطقة البديع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
يقول النبي ﷺ: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون هذا المسلسل شغال ما ينتهي ؟!
أبو كنان
قتلك الله يا مجرم وقبحك الله أنت وعشيقتك أمك يا مجنون أمك يا مجنون أمك يا مجنون..لو تزوجت بدون رضاها خيرا لك أن تخسر دينك ودنياك..حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
الهلال بالصف الثاني قادر على المنافسة ..ما شاء الله وبارك الله
أبو كنان
يا أخ ماجد محمد..رأيك غير صحيح فالترفيه مطلوب والرياضة جميلة وشيقة وممتعة ومفيدة.. وكل شيء له ثمن ولا إفراط ولا تفريط والاعتدال هو الصحيح..

أخر الأخبار

سيدة مسلمة تشرف على زواج المثليين!
سيدة مسلمة تشرف على زواج المثليين!
Time منذ 4 دقائق Views 95
قرار كويتي عاجل بشأن جمال النجادة لإساءتها للنيابة العامة
قرار كويتي عاجل بشأن جمال النجادة لإساءتها للنيابة العامة
Time منذ 11 دقيقة Views 141
تعليق البحرين بشأن مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري الإيراني
تعليق البحرين بشأن مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري الإيراني
Time منذ 25 دقيقة Views 1411
موجة ثالثة من كورونا تجتاح طهران
موجة ثالثة من كورونا تجتاح طهران
Time منذ ساعة Views 1624
ذبح حارس مزرعة بسبب " مقطع شذوذ "
ذبح حارس مزرعة بسبب " مقطع شذوذ "
Time منذ ساعة Views 469
فيضان محتمل في مصر
فيضان محتمل في مصر
Time منذ ساعة Views 1839
بالصور..لحظة تطييب الكعبة المشرفة
بالصور..لحظة تطييب الكعبة المشرفة
Time منذ ساعتين Views 1802
ياسمين الخطيب تفاجئ متابعيها بالحجاب
ياسمين الخطيب تفاجئ متابعيها بالحجاب
Time منذ ساعتين Views 528
وصلة رقص لشمس الكويتية بأحد الملاهي في مصر
وصلة رقص لشمس الكويتية بأحد الملاهي في مصر
Time منذ 3 ساعات Views 1714
تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل
تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل
Time منذ 3 ساعات Views 2663