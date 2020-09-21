تعليق البحرين بشأن مخطط إرهابي مدعوم من الحرس الثوري الإيراني

المنامة (صدى):
علقت وزارة الداخلية البحرينية، على الأنباء المتداولة بشأن إحباط أجهزة الأمن في البلاد لمخطط إرهابي بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في توضيحها إن القضية المشار إليها ليست جديدة بل تعود إلى أوائل العام الجاري وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة.
وأوضحت أنه "كان الأحرى بالصحيفة التي نشرت الخبر مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي ".
وكانت تقارير قد زعمت أن أجهزة الأمن البحرينية أحبطت ما تم تسميته "مخططا إرهابيا هائلا" مدعوما من قبل الحرس الثوري الإيراني، مفيدة بأن القضية تشمل 18 متهما وتم إفشال المخطط بعد العثور على عبوة ناسفة في منطقة البديع.