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تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل

Time منذ 7 ساعات
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تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل

الرياض (صدى):
علق الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، على قرار الإمارات والبحرين بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن هذا القرار " ينبع من حق سيادي ، ولا أحد يستطيع أن يعارضهما " .

وقال الأمير لسكاي نيوز: " الإمارات والبحرين لم يتخليا عن إرساء السلام الدائم والعام في المنطقة، بل أكدا على ضرورة أن يكون هناك حل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين " .

وأشار إلى أن إسرائيل هي الجهة المطلوب منها أن تستجيب لما قدمه العرب من مبادرات للسلام منذ عام 2002، عندما قدم الملك عبد الله رحمه الله المبادرة، التي أصبحت المبادرة العربية للسلام. إسرائيل حتى اليوم لم تقبل بالمبادرة واستمرت بالاستعمار في فلسطين -على حد قوله-.

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أحدث التعليقات

ناصر
مخالف نظاما يعني البلديه لما تاخذ الرسوم الباهظه والغير مشروعه ماهي مخالفة شرعا
سارا سالم
الحمدلله والشكر وجزى الله حكومتنا الرشيدة والعاملين على خدمة المعاقين كل خير.. معاناة المعاقين في المجتمع تعود لجهل أمور كثيرة عنهم ..فأغلبهم قد تؤذيهم الشفقة والحماية المفرطة وعدم توفير المكان المناسب والنظرة السلبية بل والاستغلال وهضم كثير من حقوقهم بدعوى أن لهم حدود مجبرين على عدم تخطيها مم يكبل حريتهم وقد يحدث ذلك من الأهل بقصد أو بدون قصد..
ابو صابر
الفلسطينيون هم من فرط بالسلام مع اسرائيل لانهم يخافون ان قيام الدولة الفلسطينية تمنعهم من المميزات التي يتميزون بها حاليا في الدول العربية وخصوصا الخليج فلذا عملوا الانشقاق واتبعوا فرق تسد خانوا بعضهم بعضا وخانوا من وقف معهم فأنا يصرفون .
ابو وليد
شكل رومانسيته كلام بس
abdul
ربيع*

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