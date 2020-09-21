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الشلهوب لن يغادر إلى الدوحة

Time منذ 6 ساعات
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الشلهوب لن يغادر إلى الدوحة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادرعن إلغاء ذهاب اللاعب محمد الشلهوب إلى الدوحة للالتحاق ببعثة الهلال.

وجاء ذلك بعد ضمان تأهل الهلال إلى ثمن نهائي آسيا، وتغيير البروتوكول الطبي لكورونا، واقتراب عودة عدد من اللاعبين المصابين لصفوف الفريق.

وكان محمد الشلهوب قد تراجع عن اعتزاله خلال الساعات الماضية لإنقاذ الهلال بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتأهل نادي الهلال إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020، بعد تعادل سلبي مع شاهر خودرو الإيراني أمس الأحد.

وارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة متصدرًا مجموعته، ليتأهل إلى ثمن النهائي على الرغم من موجة إصابات كورونا التي ضربت عدد كبير من لاعبيه.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ستظل أسد أسيا وزعيمها يا هلال،، الإتحاد الأسيوي أصبح خصم الهلال العالمي الأول 6+ مخلفات أوراوا ويريدون إسقاطك مستغل وباء كورونا للنيل منك يا زعيم القارة،،ولا عمره حصلا في العالم فريق لا يملك إحتياط إلا لاعب مهاجم عمره 17 سنة..! هلالنا مخيف هلالنا مرعب هلالنا تاريخ هلالنا أسما هلالنا أرقاااااام.. مبروك يا زعمااااااااااااااااااااء
ابو عمار
جميل جدا
زعيم اااسيا
بختصار اغلب اعلام النصر مجرد مراسل يطبق التعليمات ودليل اذا الفيفا تهئني الهلال بتجاوز دور المجموعات وهو يتعرض لموجهه من اصابات كورونا تبغاني استمع لواحد يقارن ضروف الهلال بغياب احمد موسى وغيره هولاء قوم لايفقهون ولا يعلمون ماذا يفعلون نفس زمره زميره يكذبون ويثيرون بالفتنه وينشرون الفساد ويقولون نحن مظلومين وشعب الله المختار
ابو عمار
من خلال الصور وهو واقف مع الزوار يبدو ان طوله رحمه الله في حدود 190 سم

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