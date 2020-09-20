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بالصور..لحظة تطييب الكعبة المشرفة

Time منذ 57 دقيقة
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بالصور..لحظة تطييب الكعبة المشرفة

مكة المكرمة (صدى):
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تطييب الكعبة المشرفة بعد الانتهاء من الصيانة الدورية للكسوة.

وتشرف رئاسة شؤون الحرمين على تطييب وتبخير الكعبة المطهرة، بأفخر وأجود أنواع الطيب، تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة.

ويعتبر تطييب الكعبة من القربات إلى الله تعالى ككسوتها، كما ذكره الإمام النووي -رحمه الله-، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " طيبوا الكعبة فإن ذلك من تطهيره " إشارة إلى قوله تعالى : (وطهِر بيتي للطائفين).

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
طيب وش ذنب الأطفال يلعن شكله الاهبل السفيه بتنتحر بقلعتك انا الاطفال لالا لا 🥺💔 يحرام يحلو الأطفال يحظ إلي الله رزقه أطفال 😢😭 يحلوهم
abdul
" ... الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين ومبدعين ولا نعاني من الإعاقة بقدر ما نعانيه من المجتمع المحيط ". مالذي تعانيه من المجتمع المحيط يا هذا ؟ اول فقرة في المقال اعلاه تقول : "حيث أثارت القصة المؤثرة تعاطف وإعجاب المواطنين ". ثم أشدت بالاعلام - وقل من تجد اللي يشيد بالاعلام- قائلا : " القادم أجمل بسبب وقوف الإعلام بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة لإظهارهم أيا كانت إعاقتهم ..." . فقط احببت ان اعرف ما ذا تعاني من المجتمع المحيط بك ؟ او ماذا تقصد بالمعاناة من المجتمع المحيط ؟
EBRAHIM🌩
سفيهه وخبله تلعب بلفلوس والله أعلم هل هي تصدق للفقراء ولا لا 🤷‍♂️💔 سبحان مغير الأحوال من فقر لثراء ومن ثراء لفقر سبحان الله العظيم.
EBRAHIM🌩
خبيثة حقيرة الله ينتقم منها دمرت حياته هذا الرجل من النوع ألي يحب بجد وقلبه ضعيف جداً لدرجة انه قتل نفسه عشان كذا انا اعرف حقارة المرأة اكيييد ان هنالك احد اغراها بلمال والجاه وسحبت على خطيبها ألي الله اعلم انه على قد حاله ومسكين، للمعلومية انا قد انجرحت زي كذا وللحين أتألم لكن ماكنت خاطبها ولكن كنت وفي وفاء معها بشكل لايصدقه العقل ولكن هي هجرتني ليش ماادري🥺💔 اصعب واقوى ألم يشعر فيه الإنسان هو فراق الانسانه ألي كان يحبها، قولوا بس الله لايبتلينا بهذا الشيء.
EBRAHIM🌩
السبب في كثرة الجرائم هو عدم الخوف من الله عزوجل وانعدام الوازع الديني لديهم

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