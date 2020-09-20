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تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل

Time منذ 13 دقيقة
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تعليق الأمير تركي الفيصل على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق سلام مع إسرائيل

الرياض (صدى):
علق الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، على قرار الإمارات والبحرين بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن هذا القرار " ينبع من حق سيادي ، ولا أحد يستطيع أن يعارضهما " .

وقال الأمير لسكاي نيوز: " الإمارات والبحرين لم يتخليا عن إرساء السلام الدائم والعام في المنطقة، بل أكدا على ضرورة أن يكون هناك حل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين " .

وأشار إلى أن إسرائيل هي الجهة المطلوب منها أن تستجيب لما قدمه العرب من مبادرات للسلام منذ عام 2002، عندما قدم الملك عبد الله رحمه الله المبادرة، التي أصبحت المبادرة العربية للسلام. إسرائيل حتى اليوم لم تقبل بالمبادرة واستمرت بالاستعمار في فلسطين -على حد قوله-.

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كذبتم للمليون😡الاهلي قبل يروح الدوحه شلحتوه ولاعبه مصاب وماوقفتم معهم لتبديله وبطولتين للماء والطائره حولتوها للغير دعمكم وإسنادكم حسب الميول لا بارك الله باالفساد اللي بالرياضه السعوديه من مبطي👍👌
ابن حزم
الحمدلله اللذي عافنا مما ابتلى به
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن حزم
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