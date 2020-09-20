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أول متحف للسعادة في المملكة يفتح أبوابه للزوار

Time منذ ساعتين
Views 1506
أول متحف للسعادة في المملكة يفتح أبوابه للزوار

الرياض (صدى):
افتتح أول متحف للسعادة في المملكة أبوابه للزوار، الذي تميز بصناعة عدد من العناصر خيالية، بهدف جذب حواس الزائر، في نوع جديد وتطور لعالم المتاحف.

ويحوي المتحف عدة غرف وأركانات تضفي كل منها تجربة فريدة من نوعها على الزائر، كما تضمن متجر للهدايا يحتوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، بالإضافة إلى مقهى السعادة.

وروعي في تصُميم المتحف الذي يقع على مساحة 1300 متر، توفير مساحات للاسترخاء والتسلية، وبرامج ممتعة للزوار مليئة بالفرح واللحظات السعيدة.

يذكر أن المتحف الذي تحتضنه واجهة الرياض في العاصمة الرياض أُطلق بشكل رسمي وتستمر فعاليته نحو 6 أشهر.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كذبتم للمليون😡الاهلي قبل يروح الدوحه شلحتوه ولاعبه مصاب وماوقفتم معهم لتبديله وبطولتين للماء والطائره حولتوها للغير دعمكم وإسنادكم حسب الميول لا بارك الله باالفساد اللي بالرياضه السعوديه من مبطي👍👌
ابن حزم
الحمدلله اللذي عافنا مما ابتلى به
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن حزم
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