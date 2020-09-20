الجزيرة تتكتم على تأييد الدوحة لعملية السلام مع إسرائيل وسط تجاهل فلسطيني

وكالات (صدى):
تجاهلت فلسطين كليًا موقف قطر الداعم لعملية السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب بين العالم العربي وإسرائيل.
وصدر أمس بيان أميركي - قطري مشترك، أيدت فيه الدوحة عملية السلام وفق رؤية الرئيس ترمب.
واختفت قناة الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية عن الساحة بعد أن كانت تعمل على شيطنة عملية السلام ومشاركة البحرين والإمارات في الاتفاقيات.
وتعمدت وسائل الإعلام القطرية التكتيم إعلاميا على تأييد قطر لرؤية ترامب للسلام وسط صمت فلسطيني مثير للجدل.
يذكر أن البيان القطري الأمريكي شدد على "إمكان التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من طريق التفاوض، بناء على رؤية الولايات المتحدة للسلام".