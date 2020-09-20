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محمد الغامدي يقارن غيابات الهلال بغياب أمرابط وموسى عن النصر (فيديو)

Time منذ 30 دقيقة
Views 1644
محمد الغامدي يقارن غيابات الهلال بغياب أمرابط وموسى عن النصر (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أشار الإعلامي محمد الغامدي إلى أن الهلال لديه دكة بدلاء يمكنه استغلالها في ظل الإصابات التي ضربت الفريق.

ووضع "الغامدي" غيابات نادي الهلال بسبب كورونا في مقارنة مع غياب أمرابط وأحمد موسى عن النصر، في إشارة إلى إمكانية خوض الهلال المباريات رغم الإصابات من خلال استغلال دكة البدلاء.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال خاض المباراة الأخيرة في دور المجموعات بـ 14 لاعبًا فقط في الملعب وعلى دكة البدلاء، بعد إصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا ، واستطاع التأهل إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يسعد جميع أوقاتك أخي أبومحمد،نعم معك في ما ذكرت،والسبب يرجع غالبا لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر،،الراوي، الناقل،أوالطباعة،ومحسوبك يعتبر ناقل طال عمرك.. تسلم يالصقر,وتشكر على الإطراء،وهذا بعض ممالديكم طال عمرك ياعميد..
حامل المسك
ياريجيل بعض الوظايف معروفن راعيها قبل يطلع اعلانها بس مجرد شكليات والا واحد مهندس وخبرته ١٠ سنوات اكيد على راس عمله ومبسوط ليه يغير وظيفته ، انا عندي خبره (٢٣) سنة بالامن الصناعي وقاعد مع ام العيال مالقيت اللي يثمن خبرتي.
اب حور
الأخ جانا اليوم مشخص ومنعم شكلها وآلله العالم يدور اعتزال راح ال الشيخ شكلها شكلها أنتم فاهمين صح
ابو محمد 😎 ✍️
امصعوا أذان المتستر على الأجانب ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سوريه هذي صح طيب ياحلوه اسئلي امك من فين بدت كلمه خيانه لما الرجال يتزوج على زوجته مو من المسلسلات

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