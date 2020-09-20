محمد الغامدي يقارن غيابات الهلال بغياب أمرابط وموسى عن النصر (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أشار الإعلامي محمد الغامدي إلى أن الهلال لديه دكة بدلاء يمكنه استغلالها في ظل الإصابات التي ضربت الفريق.
ووضع "الغامدي" غيابات نادي الهلال بسبب كورونا في مقارنة مع غياب أمرابط وأحمد موسى عن النصر، في إشارة إلى إمكانية خوض الهلال المباريات رغم الإصابات من خلال استغلال دكة البدلاء.
تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال خاض المباراة الأخيرة في دور المجموعات بـ 14 لاعبًا فقط في الملعب وعلى دكة البدلاء، بعد إصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا ، واستطاع التأهل إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا.