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شاهد.. أسباب وقوع المرأة " فريسة " لجرائم التستر التجاري

Time منذ 13 دقيقة
Views 1353
شاهد.. أسباب وقوع المرأة " فريسة " لجرائم التستر التجاري

الرياض (صدى):
أزاح المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، الستار عن أسباب وقوع المرأة فريسة لجرائم التستر التجاري.

وقال الوهيبي، خلال حواره في برنامج " سيدتي " إن افتقاد المرأة للوعي الكافي لإدارة الأنشطة التجارية يكون سببًا في التورط بجرائم التستر التجاري.

وكشف الوهيبي عن حالات التستر التجاري للسيدات، ومن أهمها  مواطنة تدير صالونا نسائيا وتسمح لوافدات باستئجار مواقع داخلية في الصالون، كما تناول حالات التستر التجاري لوافدة استغلت الجنسية السعودية لإحدى قريباتها لتسلم مبالغ مالية محوَّلة نظير إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنشطة تجارية.

وأبان أن نظام التجارة الإلكترونية نصّ على أن الإعلانات جزء من الأنشطة المتصلة بالتجارة الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

هلالي سابق
‏‎الفريق الايراني اللي قابل الهلال ضعيف جدا ولا يستحق الاعب في بطولة آسيا. لو قابله فريق الباطن لافاز عليه بكل سهولة
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لايملكون ذرة رحمه في قلوبهم خسيسين جبناء حدهم فقط كبار السن والتحرش في الفتيات صراحة جيل الشباب بلوقت ذا جيل قذر وصايع ونادراً تجد فيه العاقل حتى الفتيات صارن صايعات وقذرات، لو احد يسوي بوالده كذا كان مارضي الكلب
المليليح
بطل قهر الظروف 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 هذي بطولة جديده ويلعبوا مع فريق درجه ثانية مع العلم انه تأهل في المباراة اللي قبل بس يبغوا يتغنوا بالكذب
المليليح
قسم بالله عرفت محرر الخبر ماجد من اسلوبة بالعنوان بس يتشمشم ورا اي مديح وأي تمجيد لو من عامل نظافه .. الله يسامحك يابرونو 😊
هلالي سابق
الوضع مزري وهذا فاضي والصحيفه فرحانه.. لاحول ولا قوة الا بالله

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