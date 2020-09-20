شاهد.. مواطن يحول 4 من أبنائه المكفوفين إلى مبدعين: " نعاني من المجتمع "

علي القحطاني (صدى):
تحدى أب سعودي لأربعة مكفوفين الإعاقة ويحقق بهم الإبداع، حيث أثارت القصة المؤثرة تعاطف وإعجاب المواطنين.
وروى والد المبدعين الأربعة محمد العبدالهادي التجربة، قائلا:" أبنائي الأربعة يعتمدون إعتماد كلي على أنفسهم فقد حرموا من نعمة البصر ولكنهم لم يحرموا من البصيرة وذكاء العقل وفصاحة اللسان ".
وأضاف العبدالهادي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا ":" أبنائي يتعلمون بطريقة برايل ويحفظون أحدهم ثمانية أجزاء من القرآن الكريم ".
وأوضح العبدالهادي:" القادم أجمل بسبب وقوف الإعلام بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة لإظهارهم أيا كانت إعاقتهم مما أسعد أسر المعاقين "، مضيفا:" الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين ومبدعين ولا نعاني من الإعاقة بقدر ما نعانيه من المجتمع المحيط ".