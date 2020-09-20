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شاهد.. مواطن يحول 4 من أبنائه المكفوفين إلى مبدعين: " نعاني من المجتمع "

Time منذ 56 دقيقة
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شاهد.. مواطن يحول 4 من أبنائه المكفوفين إلى مبدعين: " نعاني من المجتمع "

علي القحطاني (صدى):
تحدى أب سعودي لأربعة مكفوفين الإعاقة ويحقق بهم الإبداع، حيث أثارت القصة المؤثرة تعاطف وإعجاب المواطنين.

وروى والد المبدعين الأربعة محمد العبدالهادي التجربة، قائلا:" أبنائي الأربعة يعتمدون إعتماد كلي على أنفسهم فقد حرموا من نعمة البصر ولكنهم لم يحرموا من البصيرة وذكاء العقل وفصاحة اللسان ".

وأضاف العبدالهادي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا ":" أبنائي يتعلمون بطريقة برايل ويحفظون أحدهم ثمانية أجزاء من القرآن الكريم ".

وأوضح العبدالهادي:" القادم أجمل بسبب وقوف الإعلام بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة لإظهارهم أيا كانت إعاقتهم مما أسعد أسر المعاقين "، مضيفا:" الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين ومبدعين ولا نعاني من الإعاقة بقدر ما نعانيه من المجتمع المحيط ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يسعد جميع أوقاتك أخي أبومحمد،نعم معك في ما ذكرت،والسبب يرجع غالبا لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر،،الراوي، الناقل،أوالطباعة،ومحسوبك يعتبر ناقل طال عمرك.. تسلم يالصقر,وتشكر على الإطراء،وهذا بعض ممالديكم طال عمرك ياعميد..
حامل المسك
ياريجيل بعض الوظايف معروفن راعيها قبل يطلع اعلانها بس مجرد شكليات والا واحد مهندس وخبرته ١٠ سنوات اكيد على راس عمله ومبسوط ليه يغير وظيفته ، انا عندي خبره (٢٣) سنة بالامن الصناعي وقاعد مع ام العيال مالقيت اللي يثمن خبرتي.
اب حور
الأخ جانا اليوم مشخص ومنعم شكلها وآلله العالم يدور اعتزال راح ال الشيخ شكلها شكلها أنتم فاهمين صح
ابو محمد 😎 ✍️
امصعوا أذان المتستر على الأجانب ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سوريه هذي صح طيب ياحلوه اسئلي امك من فين بدت كلمه خيانه لما الرجال يتزوج على زوجته مو من المسلسلات

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