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وزيري الإعلام والصحة يحضران العرض الأول لفيلم «مرحلة صعبة»

Time منذ 41 دقيقة
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وزيري الإعلام والصحة يحضران العرض الأول لفيلم «مرحلة صعبة»

علي القحطاني (صدى):
أطلق اليوم مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم "مرحلة صعبة"، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

وحضر العرض الخاص عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

ويجسد فيلم "مرحلة صعبة" قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفان وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور عبد الله المغلوث وكيل وزارة الإعلام للتواصل إن إنتاج الفيلم تم بتوجيه من الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وشابة من السعوديين، حيث تم تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الإعلام للتواصل أن أربع شركات تديرها كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

وأكد الدكتور عبد الله المغلوث أن فيلم "مرحلة صعبة" بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع. وأضاف أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وأن وزارة الإعلام ستقدم الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من تقديم أعمال ترقى للمستوى العالمي.

ويذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، وعبر حساب التواصل الحكومي على منصة "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أحدث التعليقات

هلالي سابق
‏‎الفريق الايراني اللي قابل الهلال ضعيف جدا ولا يستحق الاعب في بطولة آسيا. لو قابله فريق الباطن لافاز عليه بكل سهولة
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لايملكون ذرة رحمه في قلوبهم خسيسين جبناء حدهم فقط كبار السن والتحرش في الفتيات صراحة جيل الشباب بلوقت ذا جيل قذر وصايع ونادراً تجد فيه العاقل حتى الفتيات صارن صايعات وقذرات، لو احد يسوي بوالده كذا كان مارضي الكلب
المليليح
بطل قهر الظروف 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 هذي بطولة جديده ويلعبوا مع فريق درجه ثانية مع العلم انه تأهل في المباراة اللي قبل بس يبغوا يتغنوا بالكذب
المليليح
قسم بالله عرفت محرر الخبر ماجد من اسلوبة بالعنوان بس يتشمشم ورا اي مديح وأي تمجيد لو من عامل نظافه .. الله يسامحك يابرونو 😊
هلالي سابق
الوضع مزري وهذا فاضي والصحيفه فرحانه.. لاحول ولا قوة الا بالله

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