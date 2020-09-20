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أبو عثمان : وصلتنا الكثير من الهدايا من رجال الأعمال وأهل الخير(فيديو)

Time منذ 54 دقيقة
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أبو عثمان : وصلتنا الكثير من الهدايا من رجال الأعمال وأهل الخير(فيديو)

الرياض (صدى):
روى أبو عثمان، تفاصيل تبدل حاله من مديرا تنفيذيا للموارد البشرية في إحدى الشركات ويتقاضى راتبا أساسيا يصل إلى 40 ألف ريال، إلى "بسطة الشاي" في شوارع جدة.

وقال أبو عثمان خلال برنامج " ياهلا " : انتهى عقدي مع الشركة وقدمت في شركات أخرى ولم يتم قبولي، وهذا قدر من الله واستفادت من التجربة.

وأضاف : عيشت شئ جميل مع زوجتي وأولادي في هذه الفترة، ولكن أريد الأفضل، وبعد سنتين فكرت في " بسطة الشاي"، بعد أن جربت فكرة " الفود ترك " ولكنها متعبة وغير مربحة ومناسبة لأسرة مثلنا لديها التزامات.

وتابع : أكثر ما أزعجنا في الضجة المثارة على السوشيال ميديا الحكم علينا بعيدا عن أرض الواقع"، والمطيري أكرمنا وما أخذ، بل زاد في إكرامنا، ولمن تحدثوا عن نفسية الأولاد، قلت لأولادي: هذه حفلة تكريم للجهد اللي سويتوه..

واستكمل : وصلتنا الكثير من الهدايا من رجال الأعمال وأهل الخير، ومبادرة عبدالرحمن المطيري تفتح باب خير للناس، وقصة انه ياخذ النصف بالنصف "كلام فاضي"، حتى إنه رفض الهدايا منا، وكل ما جاءه من هدايا من الناس قال اعطوها لأبو عثمان.

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أحدث التعليقات

هلالي سابق
‏‎الفريق الايراني اللي قابل الهلال ضعيف جدا ولا يستحق الاعب في بطولة آسيا. لو قابله فريق الباطن لافاز عليه بكل سهولة
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لايملكون ذرة رحمه في قلوبهم خسيسين جبناء حدهم فقط كبار السن والتحرش في الفتيات صراحة جيل الشباب بلوقت ذا جيل قذر وصايع ونادراً تجد فيه العاقل حتى الفتيات صارن صايعات وقذرات، لو احد يسوي بوالده كذا كان مارضي الكلب
المليليح
بطل قهر الظروف 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 هذي بطولة جديده ويلعبوا مع فريق درجه ثانية مع العلم انه تأهل في المباراة اللي قبل بس يبغوا يتغنوا بالكذب
المليليح
قسم بالله عرفت محرر الخبر ماجد من اسلوبة بالعنوان بس يتشمشم ورا اي مديح وأي تمجيد لو من عامل نظافه .. الله يسامحك يابرونو 😊
هلالي سابق
الوضع مزري وهذا فاضي والصحيفه فرحانه.. لاحول ولا قوة الا بالله

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