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وزير التعليم يكشف عن سبب إيقاف إجراءات التقاعد لمعلمة في الخمسين من عمرها " فيديو "

Time منذ 30 دقيقة
Views 1803
وزير التعليم يكشف عن سبب إيقاف إجراءات التقاعد لمعلمة في الخمسين من عمرها " فيديو "

نايف السالم (صدى):
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن سبب إيقاف إجراءات التقاعد لمعلمة في الخمسين من عمرها.

وأضاف آل الشيخ خلال حواره عبر برنامج الراصد:" بدأت تتمتع بالأدوات الموجودة في منصة مدرستي  لأنها تمكنها من إعطاء رسالتها التعليمية بطرق وأدوات أفضل مما لو كان لديها ".

وأوضح وزير التعليم:" الآن أصبح لدى المعلمة سبورة وعرض وأدوات أخرى مساندة تفاعلية ومتزامنة وغير متزامنة "، لافتا:" أصبحت تستطيع أن تدخل أي مادة خلال تقديمها لدرسها وفي نفس الوقت تتفاعل مع طالباتها وبالتالي تغيرت التجربة بالنسبة لها ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لو في شي رادع ماكان شاهدنا مثل هذي الحالات صايرين مثل توم وجيري عطني قرار يكسر ظهر كل متلاعب ومتستر وشف كيف تسنع الأمور تعال عندنا في مكه وشوف خاصة منطقة الشرايع نصف المولات أجانب على أن الأجنبي يتقاضى راتب قليل ويشتغل ليل ونهار ولا جاء السعودي بملفه قالو بنتصل عليك وردد ياليل مطوووووولك والي متخرفن مع بنت يمنية والي بلوشية وممسكها رقاب ااموظفات الي يعتقدون بأنها سعودية بينما هي في الحقيقة حتى اقامتها منتهيه وغير نظامية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه حلووو .. .. سبحان الله ، كأنها سهاام هابطة من السماء .. مشهد حلو جداً ..
نجاة محمد
نقول الحمد لله
عبدالله
١٠ سنوات مررره وحده .. حسبي الله ونعم الوكيل وظايفكم معروضه للناس اللي على رأس العمل ويغيير جهة عمله فقط ..
نجاة محمد
هههههه دا كان ناقص يا قناص

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