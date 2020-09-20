وزير التعليم يكشف عن سبب إيقاف إجراءات التقاعد لمعلمة في الخمسين من عمرها " فيديو "

نايف السالم (صدى):
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن سبب إيقاف إجراءات التقاعد لمعلمة في الخمسين من عمرها.
وأضاف آل الشيخ خلال حواره عبر برنامج الراصد:" بدأت تتمتع بالأدوات الموجودة في منصة مدرستي لأنها تمكنها من إعطاء رسالتها التعليمية بطرق وأدوات أفضل مما لو كان لديها ".
وأوضح وزير التعليم:" الآن أصبح لدى المعلمة سبورة وعرض وأدوات أخرى مساندة تفاعلية ومتزامنة وغير متزامنة "، لافتا:" أصبحت تستطيع أن تدخل أي مادة خلال تقديمها لدرسها وفي نفس الوقت تتفاعل مع طالباتها وبالتالي تغيرت التجربة بالنسبة لها ".