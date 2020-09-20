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وزير التعليم يُعلن تدريس الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي

Time منذ 44 دقيقة
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وزير التعليم يُعلن تدريس الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي

عادل الحربي (صدى):
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه سيتم بدء دراسة اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم.

وقال خلال حديثه لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن هناك سلسلة من التغيرات في المراحل التعليمية الهدف منها مصلحة المواطن المستقبلي، بما يسمح للخريج بالحصول على ما يؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى بدء دراسة التربية الرقمية منذ السنة الرابعة في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن هناك خططا لاعتماد 5 مسارات في المرحلة الثانوية، 4 منها متخصصة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لو في شي رادع ماكان شاهدنا مثل هذي الحالات صايرين مثل توم وجيري عطني قرار يكسر ظهر كل متلاعب ومتستر وشف كيف تسنع الأمور تعال عندنا في مكه وشوف خاصة منطقة الشرايع نصف المولات أجانب على أن الأجنبي يتقاضى راتب قليل ويشتغل ليل ونهار ولا جاء السعودي بملفه قالو بنتصل عليك وردد ياليل مطوووووولك والي متخرفن مع بنت يمنية والي بلوشية وممسكها رقاب ااموظفات الي يعتقدون بأنها سعودية بينما هي في الحقيقة حتى اقامتها منتهيه وغير نظامية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه حلووو .. .. سبحان الله ، كأنها سهاام هابطة من السماء .. مشهد حلو جداً ..
نجاة محمد
نقول الحمد لله
عبدالله
١٠ سنوات مررره وحده .. حسبي الله ونعم الوكيل وظايفكم معروضه للناس اللي على رأس العمل ويغيير جهة عمله فقط ..
نجاة محمد
هههههه دا كان ناقص يا قناص

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