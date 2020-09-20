وزير التعليم يُعلن تدريس الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي

عادل الحربي (صدى):
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه سيتم بدء دراسة اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم.
وقال خلال حديثه لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن هناك سلسلة من التغيرات في المراحل التعليمية الهدف منها مصلحة المواطن المستقبلي، بما يسمح للخريج بالحصول على ما يؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى بدء دراسة التربية الرقمية منذ السنة الرابعة في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن هناك خططا لاعتماد 5 مسارات في المرحلة الثانوية، 4 منها متخصصة.