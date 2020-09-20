فهد الروقي: يحاربون الزعيم لأن فرقهم لا تملك هيبته

نواف السالم (صدى):
علّق الإعلامي فهد الروقي، على تأهل نادي الهلال رسميًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال الفترة الماضية.
وأكد "الروقي"، أن من حق كل هلالي أن يفخر بفريقه؛ لأن الزعيم شخصية عظيمة لا تتواجد في غيره، مضيفًا: " لهذا يحاربونه فهم يدركون أن فرقهم لا تملك هذه الهيبة والقيمة فهي لا تشترى بالمال".
وأضاف: " مباراة للتاريخ، سيشهد العالم أن ناديا سعوديا قاتل المرض والمرضى في سبيل تشريف كرة وطنه " .
وتعادل الهلال سلبيًا مع باديديه الإيراني اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات، وبالتالي ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة متصدرًا مجموعته، ليتأهل إلى ثمن النهائي على الرغم من موجة إصابات كورونا التي ضربت عدد كبير من لاعبيه.