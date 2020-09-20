تعرف على نشاط " وسيط " التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو نشاط " وسيط " التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
وبحسب الفيديو فإنه يمكن للشخص تأجير سيارته الخاصة من خلال تطبيقات المنشآت الخاصة الحاصلة على ترخيص، كما يمكنه تأجيرها بالدقيقة أو بالساعة أو باليوم.
وشملت مزايا الخدمة: خدمة ذاتية غير محددة بساعات، سهولة الحصول على الخدمة، زيادة الدخل للأفراد، والاستفادة من الأصول التكامل مع النقل العام، تغطية جغرافية عالية لخدمة التأجير، المساهمة في تقليل التلوث البيئي.
وتضمنت شروط الخدمة: أن يكون مالك السيارة سعودي الجنسية، عمر السيارة لا يزيد عن خمس سنوات من سنة الصنع، عدم تسجيل أكثر من سيارة للفرد، ملكية السيارة للفرد بشكل مباشر، رخصة السير سارية المفعول، شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول، نوع التغطية التأمينية على السيارة شامل.