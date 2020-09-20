"الجابر": هيبة الهلال لا تُشترى وزعامته لا تٌمنح

ماجد محمد (صدى):
أكد سامي الجابر رئيس الهلال السابق على أن الهلال يواجه هذا الموسم معترك آسيوي وتحدي كبير.
وقال "الجابر "عبر "تويتر" : "ما تقدمه إدارة الهلال والجهازين الفني والاداري خارج الملعب من جهد و ما يقاتل من اجله نجوم الفريق وشبابه الذين يحضرون للمرة الاولى في معترك اسيوي ليس هدفه بطاقة تأهل فقط".
وتابع: "الاصرار و القتالية هي لشئ اسمى هي للمحافظة على هيبة لا تشترى و زعامة لا تمنح بل تنتزع ".
ويعاني الهلال من إصابات بالجملة بفيروس كورونا الجديد وخاض 3 مباريات بدور المجموعات في دوري ابطال أسيا وسط ظروف قهرية وتعنت من اتحاد الكرة.