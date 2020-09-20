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"الجابر": هيبة الهلال لا تُشترى وزعامته لا تٌمنح

Time منذ 6 دقائق
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"الجابر": هيبة الهلال لا تُشترى وزعامته لا تٌمنح

ماجد محمد (صدى):
أكد سامي الجابر رئيس الهلال السابق على أن الهلال يواجه هذا الموسم معترك آسيوي وتحدي كبير.

وقال "الجابر "عبر "تويتر" : "ما تقدمه إدارة الهلال والجهازين الفني والاداري خارج الملعب من جهد و ما يقاتل من اجله نجوم الفريق وشبابه الذين يحضرون للمرة الاولى في معترك اسيوي ليس هدفه بطاقة تأهل فقط".

وتابع: "الاصرار و القتالية هي لشئ اسمى هي للمحافظة على هيبة لا تشترى و زعامة لا تمنح بل تنتزع ".

ويعاني الهلال من إصابات بالجملة بفيروس كورونا الجديد وخاض 3 مباريات بدور المجموعات في دوري ابطال أسيا وسط ظروف قهرية وتعنت من اتحاد الكرة.

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أحدث التعليقات

عين الصقر
لاحول ولا قوة الا بالله الانسحاب لابد يكون للهلال فقط أسوة بالوحده الإماراتي وش دخل الانديه الاخرى الله يشفي لعيبة الهلال
abdul
" ماجد محمد (صدى): طالب الكاتب الصحفي، توفيق خليفة، فرق المملكة بضرورة إنسحابهم من دوري أبطال آسيا 2020، تضامنا مع الهلال. " أؤيد كلامه، ليس فقط من دوري ابطال آسيا بل من كل الملاعب داخل المملكة وخارجها ، لايقاف نزيف اقتصاد البلد في اللهو واللعب وتحويل مخصصات الدولة للفرق الرياضية واللهوية الي صندوق تساعد علي توظيف الشباب وبناء شقق مجانية للشباب المبتدئين في الحياة خارج بيون آبائهم كي يتزوجوا ويكوّنوا اُسَرا تفتخر بهم الدولة ويكوّنوا عمودا فقريا لشعبهم وامتهم. اما اللهو واللعب اِمّا تغلق لعشر سنولت او تسيّر بمال الافراد والخاصة، دون تخصيص ريال واحد من ميزانية الدولة لها. كفي تبديد مال الشعب في لا فائدة لها وفي خلق مشاهير لاينفعون للبلد بشيئ.
**""'سهم'""**😊
😅😅 اهم شي تكمم الثاني
**""'سهم'""**😊
هذي فوضة وهياط زايد ....
الغامدي جدة
اذا لم تستح فأصنع ما شئت

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