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شاهد.. لحظة ضبط وافدين يصنعون الخمور ويروجون لها بنجران

Time منذ ساعة
Views 1665
Comment 2
شاهد.. لحظة ضبط وافدين يصنعون الخمور ويروجون لها بنجران

نجران (صدى):
ألقت شرطة نجران القبض على وافدين من الجنسية الهندية؛ على خلفية الترويج للخمور.

ووثق فيديو لحظة القبض على المتهمين؛ حيث قاموا باتخاذ شقة سكنية مكانًا لتصنيع وترويج الخمور.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لو في شي رادع ماكان شاهدنا مثل هذي الحالات صايرين مثل توم وجيري عطني قرار يكسر ظهر كل متلاعب ومتستر وشف كيف تسنع الأمور تعال عندنا في مكه وشوف خاصة منطقة الشرايع نصف المولات أجانب على أن الأجنبي يتقاضى راتب قليل ويشتغل ليل ونهار ولا جاء السعودي بملفه قالو بنتصل عليك وردد ياليل مطوووووولك والي متخرفن مع بنت يمنية والي بلوشية وممسكها رقاب ااموظفات الي يعتقدون بأنها سعودية بينما هي في الحقيقة حتى اقامتها منتهيه وغير نظامية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه حلووو .. .. سبحان الله ، كأنها سهاام هابطة من السماء .. مشهد حلو جداً ..
نجاة محمد
نقول الحمد لله
عبدالله
١٠ سنوات مررره وحده .. حسبي الله ونعم الوكيل وظايفكم معروضه للناس اللي على رأس العمل ويغيير جهة عمله فقط ..
نجاة محمد
هههههه دا كان ناقص يا قناص

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